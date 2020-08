[Promotion] Datastax : Deux livres blancs pour moderniser votre plateforme de données

Introduction

Scénarios d’environnements hybrides et multi-cloud

Comment réussir la mise en place d’un cloud hybride

Utiliser un SGBD distribué couvrant plusieurs clouds

Éliminer les points de défaillance

Élaborer une stratégie de gestion des données

Élaborer une stratégie de sécurité

Surveiller votre base de données distribuée selon une vue unique

Au sommaire de ce livre blanc de 8 pages :Les environnements informatiques hybrides et multi-cloud englobent l’infrastructure de différentes plateformes et data centers et associent habituellement des ressources on-premise à des ressources offertes par un ou plusieurs fournisseurs de services.Le cloud Hybride ainsi que le multi-cloud présentent de nombreux avantages que DataStax Enterprise (DSE) peut vous permettre d’exploiter pleinement. Dans ce livre blanc, nous nous penchons sur les différents facteurs de réussite d’une migration vers un environnement hybride ou multi-cloud, et du rôle que DSE peut jouer dans ce contexte.