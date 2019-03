Pure Storage dévoile une gamme de solutions basées sur NVIDIA afin de démultiplier le potentiel de l’Intelligence Artificielle

Pure Storage (NYSE : PSTG), leader des plateformes de stockage 100% flash pour aider les entreprises à exploiter la valeur de leurs données, annonce la première gamme complète de solutions à destination des initiatives IA, de la conception à la production à grande échelle. La nouvelle configuration à grande échelle d’AI-Ready Infrastructure (AIRI) est conçue pour offrir les capacités d’un supercalculateur aux entreprises innovantes en matière d’IA, qui sont développés au-delà des capacités des solutions IA prêtes à l'emploi disponibles sur le marché aujourd'hui. Construite en partenariat avec NVIDIA et Mellanox, leaders du supercalcul pour l’IA, la plateforme hyperscale AIRI propose plusieurs racks des systèmes NVIDIA DGX-1 et DGX-2, équipés des infrastructures Infiniband et Ethernet comme options d'interconnexion. Pure Storage annonce également le lancement de FlashStackTM for AI, une solution développée en partenariat avec Cisco et NVIDIA afin de mettre l’intelligence artificielle à portée de main de toutes les entreprises.



AIRITM, la première plateforme d'intelligence artificielle prête à l’emploi, est conçue sur-mesure pour permettre aux data architects, aux data scientists et aux entreprises de déployer l’IA à grande échelle. La solution est arrivée en deuxième position du concours du produit de l’année 2018 de Storage Magazine dans la catégorie « Baies de stockage ».



Le portefeuille de solutions Pure Storage pour l’IA à grande échelle permet aux équipes informatiques de n’importe quelle entreprise de déployer une infrastructure IA, leur offrant ainsi plus de temps pour développer des applications plus rapidement, tout en optimisant les résultats commerciaux. L’ensemble des solutions d’IA de Pure Storage, dont hyperscale AIRI et FlashStack for AI, est conçu pour relever les défis de gestion et les obstacles à la productivité en offrant une solution IA de bout en bout, souple et transparente.



Hyperscale AIRI, qui prend désormais en charge NVIDIA DGX-2, offre une architecture simple et puissante permettant aux entreprises d’exploiter tout le potentiel de l’intelligence artificielle, en supprimant les obstacles qui freinent son déploiement à grande échelle. Grâce aux frameworks logiciels NVIDIA NGC et aux outils de gestion de charge d’AIRI, les data scientists sont en mesure de développer des applications sous des environnements IA conteneurisés, afin de consacrer davantage de temps à extraire plus de valeur de leurs données. De plus, l’intégration avec Kubernetes et Pure Service Orchestrator permet à n’importe quelle équipe informatique d’élaborer une infrastructure IA dotée d’une élasticité de type cloud. Hyperscale AIRI permet aux entreprises de passer de NVIDIA DGX-1 au DGX-2.



« Les entreprises de tous secteurs découvrent que l’IA est désormais une nécessité pour affronter les difficultés actuelles et faire naître de nouvelles opportunités », déclare Matt Burr, Directeur général de FlashBlade, Pure Storage. « Par exemple, des organismes de santé du monde entier ont recourt à l’IA pour faire progresser les traitements et la qualité des soins. L’IA est complexe et n’en est encore qu’à ses débuts, les solutions conçues pour déployer l’IA doivent donc être simples à utiliser. Hyperscale AIRI est conçue pour offrir aux entreprises innovantes en matière d’IA toutes les capacités des supercalculateurs, sans la difficulté d’un redimensionnement sur plusieurs racks ».



« Les pionniers en matière d’IA et leurs équipes informatiques ont besoin de faire évoluer leur infrastructure plus rapidement, sans avoir à subir les difficultés liées à la complexité de conception, aux performances inattendues, ou au manque de temps opérationnel. Les entreprises ont besoin d’une solution d’infrastructure à l’échelle d’un rack, qui s’adapte à leurs besoins de croissance, en toute simplicité et de façon prévisible », déclare Tony Paikeday, Directeur des systèmes DGX chez NVIDIA. « Avec hyperscale AIRI, les entreprises disposent d’une solution simplifiée qui accélère les déploiements et évolue naturellement en réponse aux exigences du marché ».



Hyperscale AIRI nécessite un réseau compatible avec les environnements de calcul haute performance : Mellanox lui offre un réseau haute performance avec la plus faible latence et la bande passante la plus élevée du marché.



« Nous sommes ravis de nous associer à Pure Storage et NVIDIA pour le lancement d’Hyperscale AIRI sur le marché », souligne Rob Davis, Vice-président Storage Technology, Mellanox. « Construire une infrastructure IA haute performance et évolutive est l’un des défis majeurs auxquels sont confrontés nos clients disposant de datacenters. Les solutions complètes d’interconnexion Ethernet et Infiniband fournies par Mellanox alimentent certains des plus grands supercalculateurs du monde. Hyperscale AIRI intègre le meilleur des technologies Mellanox, Pure Storage et NVIDIA dans une architecture de référence, capable d’évoluer sans difficulté d’un seul rack à des systèmes étendus ».



L’IA pour tous avec FlashStack



FlashStack for AI, conçue avec Cisco UCS C480ML et Pure Storage FlashBlade, met l’IA à la portée des clients disposant d’outils d’analytique traditionnels. Avec FlashStack for IA, les équipes informatiques sont en mesure de fournir un pipeline d’IA de bout en bout et simplifié qui fonctionne sur de très nombreux serveurs UCS, certifiés Cisco, optimisé par les bibliothèques AI accélérées par le GPU NVIDIA CUDA et intégrées au Data Hub de Pure Storage.



« FlashStack est une infrastructure convergée de pointe, conçue pour ses performances exceptionnelles et sa fiabilité. Avec l’intégration de UCS C480, FlashStack for AI étend l’infrastructure existante pour assurer les workloads IA/ML, sans ajouter de nouveaux silos d'infrastructure. » déclare Todd Brannon, Directeur principal du marketing produit pour UCS Portfolio, Cisco.



AIRI : dynamique client et reconnaissance du secteur



Depuis son lancement commercial en mars 2018, AIRI s’est progressivement imposé au sein de plusieurs marchés verticaux, du secteur de la santé à la recherche, et bien d’autres encore.



L’association allemande à but non-lucratif UnternehmerTUM est l’un des plus grands centres d’innovation et d’entrepreneuriat en Europe. UnternehmerTUM accompagne les entrepreneurs et les start-up de l’IA, depuis leurs premiers pas jusqu’à leur introduction en bourse. UnternehmerTUM a choisi AIRI car elle avait besoin d’une infrastructure technologique fiable, capable de prendre en charge des volumes de données importants.



« AIRI est une solution innovante, parfaitement intégrée et remarquablement bien adaptée aux besoins d’une demande croissante : autrement dit, un supercalculateur IA clé en main », affirme Alexander Waldmann, Directeur d’exploitation de l’initiative appliedIA et membre d’UnternehmerTUM Projekt GmbH. « L’association de Pure Storage FlashBlade et de NVIDIA DGX-1 nous permet de fournir rapidement à nos partenaires une plateforme dimensionnée sur mesure. AIRI renforce notre capacité à expérimenter rapidement avec l’IA, à apprendre les bonnes pratiques et à comprendre les défis posés par l’IA, tout en trouvant de nouvelles opportunités de modernisation. »