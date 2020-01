QUALITEL fait progresser la qualité de l’habitat en France avec Qlik Sense

Le choix d’un outil moderne



Arrivé au terme de l’exploitation de son outil décisionnel, QUALITEL était à la recherche d’une nouvelle solution plus moderne et dynamique afin de gagner en agilité. L’objectif était non seulement d’améliorer les tableaux de bord internes pour les rendre plus visuels et dynamiques, mais aussi de proposer aux partenaires promoteurs immobiliers un accès à des applications d’analyses métiers.



« Lors de nos audits, nous collectons dans les bâtiments des données très intéressantes. Il nous semblait essentiel d’en exploiter la valeur, et de la mettre à disposition de nos partenaires, pour leur apporter de nouveaux services à valeur ajoutée. » explique Bertrand Leclercq, Directeur stratégie numérique de QUALITEL.



Pour sélectionner le meilleur outil, l’équipe data a testé Qlik Sense et développé ses premières applications très facilement. Séduit par la rapidité de prise en main de l’outil, QUALITEL s’est alors tourné vers Easyneo, expert en solutions décisionnelles et partenaire de Qlik, pour l’accompagner dans la mise en œuvre du logiciel.



Grâce à la facilité de publication des applications sur le web via des mashups, QUALITEL a développé une application destinée à ses partenaires promoteurs qui leur permet de se benchmarker, et d’analyser eux-mêmes leurs données de certification pour améliorer leurs performances.



Un outil remportant l’adhésion de tous



En remplaçant son outil de BI traditionnel par la solution Qlik Sense, QUALITEL a gagné en rapidité puisque le temps de production a été divisé par 2. L’ensemble des fonctionnalités offertes par Qlik lui a également permis de gagner en agilité, afin d’être encore mieux positionné pour répondre aux demandes des directions métiers.



Enfin, les bénéfices se sont également répercutés sur le recrutement : « Nous rencontrions des difficultés à recruter des data scientists sachant utiliser notre outil décisionnel traditionnel. Depuis que nous avons adopté Qlik Sense, ces difficultés se sont complétement résorbées du fait de la notoriété de Qlik Sense. Nous avons ainsi pu recruter très facilement des personnes maitrisant complètement la solution. » vient confirmer Bertrand Leclercq.



Au fil du temps, le nombre d’utilisateurs s’est agrandi, comprenant notamment le service marketing et le Directeur Général. Ce dernier a suivi la formation avancée et crée désormais ses propres reporting, il joue donc un rôle très influent dans l’adoption de la solution.



Les données au service de l’amélioration de la qualité du logement



Grâce à Qlik Sense, QUALITEL est encore mieux équipé pour remplir sa mission : faire progresser la qualité des logements en s’appuyant sur la certification. Il peut en effet développer de nouvelles applications analytiques qui tirent profit des nouvelles sources de données disponibles, en open data notamment, et les publier facilement sur le web pour les utilisateurs externes.



« A travers ces analyses, nous cherchons à objectiver la valeur ajoutée de la certification, et Qlik Sense nous y aide grâce à ses capacités d’agrégation de multiples sources de données, » ajoute Bertrand Leclercq.



Enfin, ces outils permettent à QUALITEL de renforcer sa position de tiers de confiance, puisqu’il offre à ses clients les informations dont ils ont besoin pour améliorer la qualité de l’habitat. QUALITEL travaille également sur des outils à destination du grand public, comme un moteur de recherche des logements certifiés.



« Nous sommes ravis d’accompagner QUALITEL et de leur fournir la solution leur permettant de développer des outils pour faire avancer la certification de l’habitat en France. Nous sommes convaincus que les fonctionnalités de Qlik Sense permettront à QUALITEL de développer des outils favorisant la transformation du secteur du bâtiment. » conclut René Bergniard, Area Vice President Central Europe & MEA de Qlik.