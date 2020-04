Qalyptus permet désormais aux utilisateurs Qlik Sense de s’abonner à une feuille ou à une application

Qalyptus annonce aujourd’hui la sortie officielle d’une nouvelle extension Qlik Sense qui simplifie d’avantage l’accès à l’information aux utilisateurs Qlik Sense. Les utilisateurs peuvent désormais recevoir leurs analyses directement dans leur boite de réception sans devoir se connecter à Qlik Sense.

Un de nos clients me disait : "Les utilisateurs créent eux-mêmes leurs propres visualisations dans Qlik Sense, maintenant, ils veulent gérer eux-mêmes leur Reporting dans Qlik Sense." C’est à ce besoin que répond Qalyptus Notify, permettre aux utilisateurs d’être autonome dans la création et la gestion de leur Reporting.



Nous avons voulu que l’extension puisse répondre à la plus part des usages des utilisateurs. Recevoir un rapport sous forme d’image dans le corps de l’e-mail ou en PDF ou les deux au même temps. Créer un rapport basé sur les sélections en cours dans l’application. Choisir facilement le moment de la réception des rapports.



Parce que nous considérons que cette fonctionnalité est très utile à tous les utilisateurs Qlik Sense, nous avons décidé de la mettre au tarif de 0 euros. L’extension est 100% gratuite, sans limite de nombre d’utilisateurs ou date d’expiration.



Qalyptus Notify rejoint ainsi notre plateforme complète et évolutive de Reporting pour les outils Qlik Sense et QlikView. Les clients de Qalyptus vont bénéficier de cette extension dès l’installation de la version d’Avril de Qalyptus.