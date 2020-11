Qlik acquiert Blendr.io pour alimenter des applications SaaS en temps réel, automatiser des processus d’entreprise et créer de nouvelles découvertes ainsi que de déclencher des actions

« Les solutions analytiques et d’intégration de données modernes comme celles de Qlik stimulent l’Intelligence Active, où la technologie et processus permettent une utilisation continue des données en temps réel, afin d’automatiser les actions et de prendre des décisions en temps opportun » déclare Mike Capone, CEO de Qlik. « La solution iPaaS complète de Blendr.io permet d’étendre les capacités de la plateforme de bout en bout de Qlik afin d’aider les clients à intégrer les informations et à automatiser les processus de manière plus facile et fluide pour chaque décision prise au sein de l’entreprise. »



En raison de l’essor des applications SaaS basées dans le cloud, les plateformes analytiques et d’intégration de données doivent permettre l’accès aux données en temps réel, ainsi que leur intégration, leur transformation et la découverte d’enseignements afin de déclencher des actions au niveau de la prise de décision. Grâce aux solutions de Blendr.io en matière de connectivité applicative, d’intégration et d’automatisation des processus, Qlik fait de l’automatisation et de la prise de décision les spécificités clés de sa plateforme analytique et d’intégration de données cloud-first de bout en bout.



« Nous entrons dans une ère où les capacités d'intégration et d'automatisation seront combinées avec des processus métier et des analyses » déclare Doug Henschen vice president and principal analyst chez Constellation Research. Cette combinaison aidera les entreprises à passer de la simple gestion des données et de la publication de tableaux de bord à l'automatisation d’actions et à la mise à disposition d'informations concises, pertinentes et contextualisées aux points de décision clés.



La technologie Blendr.io permet à Qlik d’étendre sa gamme d’offres en matière d’intégration de données et d’analytique pour inclure également l’automatisation en vue de déclencher des actions et d’améliorer les capacités d’analytique augmentée. Qlik va multiplier les cas d’usage de la solution iPaaS autonome de Blendr.io afin d’offrir la possibilité aux clients d’explorer de nouveaux cas analytiques en leur donnant accès en temps opportun à davantage de données pertinentes prêtes à être analysées sur plus de 500 applications SaaS.



Blendr.io offre déjà ses services à plus de 1 500 sociétés à travers 100 solutions SaaS telles qu’Aptivio, Graydon et Globis Software. La solution fournit un ensemble complet de couches d’intégration et d’automatisation en temps réel, tels que :



Connectivity Layer : la couche de connectivité permet l’intégration avec les plateformes cloud et plus de 500 applications SaaS

Integration Layer : la couche d’intégration permet la construction de « Blends » compréhensibles, grâce à un éditeur visuel facile à utiliser et flexible. Ce dernier aide à l’automatisation et ajoute une logique métier en incluant des conditions, des variables et bien d’autres éléments

UI and Embedding Layer : la couche d’IHM embarquée permet d’embarquer l’IHM simplifiée dans les applications SaaS pour permettre de choisir, de configurer et d’ordonnancer des intégrations qui font communiquer ces applications SaaS avec d’autres systèmes SaaS tel que les CRMs, ERPs, Hepdesk et bien d’autres.

Management Layer : la couche de gestion permet la gestion centralisée des clients, des intégrations, des modèles et des solutions intégrées dans une plateforme cloud.



Blendr.io permettra également à Qlik d’étendre les cas d'usage au sein de son écosystème pour les éditeurs de logiciels indépendants (ISV), les fournisseurs de solutions SaaS et les entreprises. Pour les ISV et les fournisseurs de solutions SaaS, Blendr.io aide à intégrer les données provenant de solutions SaaS existantes avec de multiples solutions client, y compris les logiciels de comptabilité, les ERP, les CRM, les plateformes d’e-commerce, les outils de vente dans le cloud, les applications de messagerie et bien d’autres encore. Blendr.io aide également les ISV et les fournisseurs de solutions SaaS à proposer à leurs clients des offres en libre-service grâce des intégrations natives avec les sources de données dans le cloud.



Pour les équipes IT qui gèrent des applications d’entreprises et leur intégration, Blendr.io s'intègre facilement avec la grande majorité des plateformes, en partant des systèmes de suivi des applications ou de gestion des ressources humaines jusqu’aux solutions d'apprentissage en ligne ou de gestion des dépenses par exemple. Grâce à Blendr.io, les entreprises peuvent alimenter plus facilement les moteurs et les plateformes d'IA en automatisant la capture de données provenant de centaines de sources de données applicatives dans le cloud afin de faire progresser la data science et l'analyse prédictive.



Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués. L'équipe et la direction de Blendr.io ont rejoint Qlik au sein des pôles Global Products et Product Technology. Qlik s'engage pleinement à accompagner l’ensemble des clients existants de Blendr.io et à ce que la plateforme reste disponible pour les nouveaux partenaires de solutions SaaS. Qlik intègrera les technologies de Blendr.io à ses modèles commerciaux actuels et à ses plateformes analytiques cloud-first dès 2021.