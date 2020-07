Qlik annonce de nouvelles fonctionnalités pour Qlik Sense, sa plateforme d'analyse de données de bout en bout

Qlik, leader dans le domaine de la Data & Analytics, annonce la mise à jour de sa plateforme d'analyse de données de bout en bout. Les principaux axes d’amélioration de cette nouvelle version concernent le moteur d’intelligence augmentée, de nouvelles visualisations et une plateforme encore plus extensible.



Les clients de Qlik peuvent désormais agir sur le comportement de l’interface Insight Advisor au sein du moteur cognitif dans Qlik Sense, en ajoutant des métadonnées et des règles lors de la création de visualisations et de projections.



Ces ajouts confortent la position de leader de Qlik sur le marché, tout en lui conférant une avance technologique indéniable : « Qlik continue d’innover avec l’analyse augmentée : nous introduisons une vraie logique métier dans notre moteur cognitif, déclare James Fisher, Chief Product Officer chez Qlik. Afin de couvrir l’ensemble des pays dans lesquels nous intervenons, Insight Advisor prend désormais en compte plusieurs langues, telles que le français, l’espagnol ou encore le russe, lors de la génération d’analyses par notre moteur de recherche. D'autres langues seront bientôt disponibles dans les prochaines versions ».



Cette nouvelle version propose de nouveaux connecteurs Web sur des sources de données à forte demande telles que Qualtrics. Elle inclut également des connecteurs supplémentaires au sein de l'interface du gestionnaire de données de Qlik Sense (Google Analytics et Twitter, par exemple). Elle comprend également de nouvelles méthodes de travail et de partage collaboratif à la main des utilisateurs dans le hub cloud, comme la capacité à publier directement des graphiques et des indicateurs clés critiques pour l'entreprise ainsi que l’export d’analyses sous forme de récits.



Pour la communauté des développeurs, depuis toujours un axe de développement stratégique, Qlik enrichit sa palette fonctionnelle pour l’intégration des analyses dans les environnements extérieurs : le nouveau portail Qlik.dev dédié aux développeurs Qlik, devient le seul endroit où trouver de la documentation, des références d'API, des didacticiels et bien plus encore pour les éditions Qlik Sense SaaS afin de favoriser leur découverte et leur apprentissage ; Qlik-CLI, module PowerShell, fournit une interface de ligne de commande pour gérer un environnement Qlik Sense. Qlik-CLI permet aux administrateurs informatiques des éditions Qlik SaaS, de scripter le flux de travail administratif dans des processus de traitement par lots externes, d'automatiser le déplacement des charges de travail vers le cloud et d'interagir avec les modèles d'application pour valider les données à partir d'une ligne de commande.



L’utilisation de la bibliothèque Nebula.js 1.0 permet aux applications Qlik d’être indifférentes à la structure des environnements Web où elles doivent fonctionner, facilitant ainsi leur intégration et la création de visualisations personnalisées prenant en considération encore plus de cas métiers :



« L'année dernière, nous avions livré plus de 50 nouvelles visualisations et améliorations de tableaux de bord et cette dernière version va encore plus loin, précise James Fisher, Chief Product Officer chez Qlik. Elle comporte notamment d’autres nouveautés, comme la simplification et l’amélioration du processus d’installation de Qlik Insight Bot et l’intégration de Qlik Alerting dans le Qlik Licensing Service. »



Enfin, cette version comporte des nouveautés pour l’environnement Qlik Data Integration: améliorations des performances et mises à jour structurelles de Qlik Catalog, extension du nombre de points de liaison vers les sources et les cibles supportés par Qlik Replicate, nouvelles certifications avec la plateforme Snowflake et une meilleure intégration avec Databricks dans Qlik Compose.