Qlik annonce le Datathon, un challenge mondial afin de développer des solutions pilotées par les données pour faire face aux changements climatiques

Qlik annonce, aux côtés de son partenaire C40 Cities, le lancement du Datathon, le premier challenge mondial invitant les étudiants du monde entier à concevoir des solutions qui répondent aux problèmes au cœur de la crise climatique actuelle dans plusieurs régions de la planète. Pour relever ce défi, ils peuvent s’appuyer sur la plateforme analytique de Qlik et sur les données publiques de C40 Cities à leur disposition.



L’équipe Academic Program de Qlik va organiser, tout au long du printemps, des défis donnant aux étudiants l’opportunité de proposer des solutions concrètes aux problèmes qui menacent la santé climatique et la viabilité de la planète. Tous les projets présentés seront examinés et jugés par Qlik et C40 Cities.



« Nous avons vu à maintes reprises, dans les manifestations à travers le monde et lors du plaidoyer de Greta Thunberg, à quel point la jeunesse mondiale est préoccupée et se mobilise à juste titre pour le destin de la planète. Ce dont ces jeunes ont besoin, c’est d’un moyen de transformer cette passion en action et en impact », commente Julie Kae, Executive Director de Qlik.org. « Nous avons pu constater la puissance des applications de données climatiques à travers des partenaires tels que C40 Cities et nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée d’y prendre part en permettant à la nouvelle génération de créer des solutions concrètes pour résoudre les problèmes climatiques au moyen des données. »



Les participants bénéficieront de licences gratuites de Qlik Sense Business et de jeux de données accessibles au public pour la conception et l’exécution de leurs projets. Les challenges auront pour thèmes l’adaptation, la qualité de l’air et la résilience face aux changements climatiques dans les villes du monde. Le délai de dépôt des projets est fixé au 3 avril. Les finalistes seront dévoilés le 10 avril et invités à participer à QlikWorld, l’événement annuel qui réunit les clients et partenaires de Qlik à Phoenix, courant mai. Les participants intéressés peuvent s’inscrire dès aujourd’hui et obtenir des détails sur les challenges et données spécifiques ici.



Outre l’opportunité de travailler sur des solutions ayant un impact concret, les étudiants participants auront la chance de renforcer leur statut au sein de leur communauté universitaire et d’accroitre leurs compétences en matière de données, autant d’atouts pour leur future carrière.



Qlik prévoit d’organiser de futurs Datathon chaque semestre avec des universités partenaires à travers le monde ainsi que d’autres partenaires de premier plan de Qlik.org dans le domaine de la responsabilité d’entreprise.



Le Qlik Academic Program offre aux professeurs d’université, étudiants et chercheurs qualifiés un accès gratuit aux logiciels et ressources de Qlik pour contribuer à former la nouvelle génération d’experts leaders dans les données. Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur qlik.com/academicprogram.