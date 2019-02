Qlik continue ses emplettes et rachète maintenant Attunity, dans le domaine de l’intégration de données

Après le rachat de Podium Data en septembre 2018, l’éditeur vient d’annoncer celui de Attunity, pour 560 millions de dollars. Un rachat important, par son montant, et par la cible concernée. Attunity est en effet un éditeur bien implanté, fournisseur d’un data hub équipé de nombreux connecteurs, en amont comme en aval, à la fois vers des systèmes traditionnels et des systèmes en cloud.Attunity a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 86 millions de dollars (contre 62 millions de dollars en 2017). Son bénéfice net en 2018 était de 6 millions de dollars (contre une perte de 7 millions de dollars en 2017). Ses prévisions de croissance pour 2019 étaient d’atteindre un chiffre d’affaires de plus de 100 millions de dollars.Par cette acquisition, Qlik marque un point important, à la fois en consolidant son offre, en étendant son parc client, et en renforçant ses liens avec plusieurs partenaires importants. Parmi les clients de Attunity , on note GDF Suez, Tangerine, Mercedez, Pfizer, Philips…La force de Attunity est de proposer une solution très intégrée au cloud, au travers de connecteurs avec Snowflake, Amazon Webservices, Microsoft Azure, Google Cloud, Hortonworks, etc.Bien sûr, il ne suffit pas de racheter, il faut intégrer. Mais une fois cette intégration faite, l’offre Qlik-Attunity sera bien positionnée pour soutenir le déploiement de Qlik au niveau «entreprise». Là où justement Tableau peine encore. Les premiers développements communs Qlik-Attunity devraient être annoncés à la prochaine conférence utilisateurs de Qlik, à Dallas, mi-mai.