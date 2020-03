Qlik élargit son partenariat avec Databricks en rejoignant le réseau Data Ingestion Network

Qlik annonce l’extension de son partenariat avec Databricks, et rejoint le réseau Data Ingestion Network de ce dernier. Qlik Data Integration simplifie le chargement des données dans Delta Lake, un projet open source qui offre des data lakes plus fiables à grande échelle et accélére la création de Lakehouses pour l’analytique et le Machine Learning (ML). Le Lakehouse est un nouveau concept en matière de gestion des données, qui combine les éléments des data dakes et des data warehouses, afin d’appliquer la BI (Business Intelligence) et le ML (Machine Learning) à toutes les données d’une entreprise.



« Nous sommes très heureux de faire partie des partenaires inauguraux pour le lancement du Data Ingestion Network de Databricks. C’est une nouvelle étape dans notre relation, visant à aider les entreprises à accélérer la création de valeur de leurs données dans le cloud », commente Itamar Ankorion, SVP Alliances technologiques de Qlik. « Notre intégration apporte aux clients de Databricks un accès plus facile aux données de toute l’entreprise à leur Delta Lake, suivant une stratégie évolutive d’intégration des données, plus réactive aux futures évolutions de leurs plateformes de données. »



Qlik et Databricks fournissent conjointement des solutions intégrées et une valeur ajoutée considérable aux clients cherchant à accélérer leur migration dans le cloud. Le déploiement de Qlik Data Integration avec Delta Lake offre la possibilité d’automatiser et de diffuser des données provenant de toute source (mainframes, SAP, bases de données, Data Warehouses) dans le cloud, en temps réel. Les entreprises peuvent ainsi dégager rapidement la valeur de toutes les données pour l’analyse et le ML, en disposant de données prêtes pour l’analyse dans l’optique d’une efficacité, d’une évolutivité et d’économies maximales dans le cloud.



« Databricks se réjouit de la présence de Qlik en tant que partenaire stratégique du lancement du Data Ingestion Network. La plateforme Qlik Data Integration va apporter aux entreprises une solution d’intégration de données leader sur le marché et leur permettre ainsi de transférer la totalité de leurs données dans un Lakehouse », déclare Michael Hoff, SVP Développement et Partenaires de Databricks. « Nos client sen tireront avantage en important directement et facilement, en temps réel, des données prêtes pour l’analyse dans Delta Lake pour leurs applications de BI et de ML. »