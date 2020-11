Qlik étend les fonctionnalités d’Insight Advisor pour offrir une expérience inédite d’analytique dans le cloud pilotée par l’IA

Qlik® annonce de nouvelles fonctionnalités pour Insight Advisor, son assistant intelligent intégré directement à la plateforme Qlik Sense®, afin de fournir les fonctionnalités les plus fiables du secteur en matière d’intelligence augmentée pour l’analytique dans le cloud. En s’appuyant sur le moteur associatif unique de Qlik, combiné à un investissement dans le traitement du langage naturel et la technologie cognitive, Insight Advisor vient étayer l’analytique augmentée de Qlik grâce à un assistant piloté par l’intelligence artificielle qui ajoute de la valeur à chaque interaction avec les données pour les utilisateurs de l’analytique dans le cloud.



« Les utilisateurs d’analytique souhaitent exploiter davantage leurs données, mais ont souvent du mal à déterminer quelles recherches il leur faut effectuer ou quelles étapes ils doivent suivre. Insight Advisor leur donne accès à un assistant IA complet et puissant, et intégré directement à Qlik Sense, afin de les guider à chaque étape de leur exploration et de leur analyse des données. » déclare James Fischer, Chief Product Officer chez Qlik. « Les utilisateurs Qlik Sense sont très souvent à un clic ou une question seulement pour tirer davantage d’enseignements et créer plus de valeur à partir des données. Et à chaque interaction, Insight Advisor apprend à leurs côtés, créant un cercle vertueux qui leur permet de gagner ensemble en intelligence, d’améliorer leur niveau de data literacy et de mieux utiliser les données. »



Les utilisateurs peuvent interagir avec Insight Advisor de multiples façons, en mettant à contribution une gamme complète de capacités d’analyse augmentée, boostées par l’IA, intégrées nativement à Qlik Sense. Celles-ci incluent notamment la génération de suggestion d’analyse basée sur le questionnement des utilisateurs, l’analyse conversationnelle (chat), l’analyse associative permettant de mettre en lumière les liens entre les données qui ne sont pas immédiatement perceptibles, l’assistance à la création et à la préparation de données, ainsi que le calcul et l’intégration d’analyses avancées. Les améliorations concernant les fonctionnalités d’intelligence augmentée disponibles dans cette version de Qlik Sense incluent :



Insight Advisor Chat, qui offre une nouvelle expérience entièrement fondée sur l’analyse conversationnelle native de Qlik Sense SaaS, disponible sur le hub de la plateforme en plusieurs langues. Le chat utilise le traitement et la génération de langage naturel pour comprendre l’intention de l’utilisateur et générer à la fois des réponses textuelles et visuelles. De plus, il explore les applications Qlik Sense pour trouver des réponses et permettre une transition directe vers la génération de suggestions d’analyses visuelles pour une exploration plus en profondeur.

Business Logic : la capacité à établir des règles métiers et créer des métadonnées afin de personnaliser et de guider le comportement d’Insight Advisor lors de la génération des suggestions et l’interprétation du langage naturel. Cela inclut l’aptitude à regrouper logiquement les champs, à classer les données, à définir les comportements par défaut, les liens préférentiels et bien d’autres choses encore. À titre d’exemple, les entreprises peuvent configurer des segments de données par région afin d’inclure automatiquement les pays correspondant dans les résultats proposés par l’Insight Advisor. Cela permet également de personnaliser le traitement du langage naturel, notamment en fixant des règles lexicales et de synonymes pour une interaction plus naturelle.

Un calcul analytique avancé est introduit dans le moteur associatif de Qlik. Une nouvelle fonction, K-Means Clustering, permet de regrouper les points de données en fonction de leur similarité et peut se révéler très utile pour la segmentation client, la détection des fraudes et dans de nombreux autres cas d’utilisation. De plus, Insight Advisor génère désormais automatiquement des diagrammes de cluster et de corrélation. Qlik prévoit d’introduire de nouvelles fonctionnalités de calcul avancé à l’avenir.

Insight advisor pour mobile permet, en complément du chat, de générer des résultats d’analyses à partir d’un appareil mobile, ce qui implique des méthodes plus intuitives de création de nouvelles analyses pour tirer des conclusions sur supports mobiles.



Avec le lancement de Qlik DataTransfer™ Qlik permet également de tirer plus facilement profit de l’analyse de données dans le cloud pilotée par l’intelligence artificielle en améliorant le processus de migration des informations vers la solution SaaS Qlik Sense. Qlik DataTransfer est un utilitaire léger et facile à utiliser, intégré directement à Qlik Sense, qui aide les entreprises à migrer plus facilement et en toute sécurité leurs données sur site et locales vers le cloud. Qlik DataTransfer exploite toute la capacité de Qlik Sense pour associer et transformer des données en garantissant que celles-ci soient prêtes à être analysées et mises à jour dans les applications Qlik Sense SaaS, rendant encore plus de données immédiatement disponibles pour bénéficier des capacités d'intelligence augmentée d'Insight Advisor.



Guillaume Autier, directeur général de Meilleurtaux, déclare : « Qlik Sense Enterprise SaaS est un puissant levier pour notre démarche de pilotage. L’utilisation d'analyses dans le cloud via Qlik nous a permis de déployer rapidement les applications pour nos franchisés, pour qu’ils puissent analyser leur activité commerciale, faire des comparaisons entre les succursales et prendre au bon moment des décisions data-driven. »