Qlik étend son partenariat stratégique avec Databricks grâce à l’intégration de la nouvelle solution SQL Analytics

Qlik® annonce l’extension de son partenariat stratégique avec Databricks, grâce à l’intégration de Qlik et de la nouvelle capacité SQL Analytics. Cette opération fait partie du partenariat étendu qui inclut déjà l’intégration avec la plateforme d’intégration des données de Qlik. Les clients de Databricks peuvent désormais mettre à profit l’ensemble des capacités de la plateforme d’intégration et d’analytique de bout en bout de Qlik avec l’architecture Lakehouse de Databricks afin d’optimiser l’utilisation et la valeur des données stockées au sein de leur data lake.



« Ce partenariat stratégique entre Databricks et Qlik aide nos clients à maximiser la valeur des données en offrant des solutions d’analytique et de machine learning (ML) sur une plateforme de données moderne, » déclare Michael Hoff, SVP of Business Development and Partners chez Databricks. « Avec SQL Analytics, les data scientists peuvent déployer plus facilement le portefeuille complet de solutions d’intégration et d’analytique de Qlik, parallèlement à l’architecture Lakehouse de Databricks, pour une expérience de Business Intelligence optimisée sur l’ensemble de leur data lake. »



En intégrant SQL Analytics, Qlik offre aux clients la possibilité unique d’optimiser leur processus d’ingestion des données dans Lakehouse, tout en mettant à profit l’approche analytique moderne fournie par Qlik Sense, afin de créer de la valeur grâce aux enseignements tirés de l’analyse de données dans Databricks. L’intégration de cette nouvelle fonctionnalité permet également à Qlik Sense® de proposer une expérience client optimale aux utilisateurs de SQL avec un accès optimisé aux données via une interface familière dans Databricks. Grâce à ce partenariat, les deux entités peuvent désormais fournir un pipeline de données entièrement automatisé au sein du data lake, qui utilise des informations gouvernées, fiables et en temps réel, optimisées pour l’analytique.



« De plus en plus de clients souhaitent mettre en place des solutions conjointes capables d’impacter l’ensemble de la chaîne analytique, » déclare Itamar Ankorion, SVP Tech Alliances chez Qlik. « À chaque point de celle-ci – de l’accès à la donnée à la découverte d’enseignements qui suscitent des actions au niveau des points de décision, en passant par l’ingestion et la transformation de la donnée – les clients peuvent associer en toute confiance les solutions d’analytique et d’intégration des données de bout en bout de Qlik à Databricks pour créer davantage de valeur à partir des données dont ils disposent. »