Qlik étend son partenariat stratégique avec Google Cloud et propose une solution intégrée pour l’analyse de données SAP

Qlik® renforce son partenariat stratégique avec Google Cloud, grâce à une offre conjointe qui permet aux clients de créer davantage de valeur à partir de leurs données SAP à l’aide de Google BigQuery. Les clients Google Cloud ont désormais accès à une solution intégrée optimisée pour le support de données SAP sur Google Cloud et Google BigQuery, renforcée par la nouvelle certification de Qlik « SAP on Google Cloud Expertise ». Ils peuvent ainsi déployer la solution en toute confiance à l’aide de Qlik Data Integration, afin de mieux utiliser leurs données pour créer de la valeur.



La nouvelle solution de Qlik pour Google Cloud permet aux clients d’accélérer et de simplifier l‘acheminement des données SAP en vue de réaliser une analyse en temps réel sur BigQuery. La solution intégrée donne accès à un pipeline de données automatisé en temps réel, via la plateforme Qlik Data Integration, ce qui permet d’ingérer et d’automatiser l’acheminement sur Big Query de données prêtes à être analysées– qu’il s’agisse d’environnements SAP traditionnels, de SAP HANA ou de serveurs d’application de SAP. La solution présente de nombreux avantages, dont notamment :



L’embarquement rapide et l’accélération des flux de données SAP vers Google Cloud

La réplication des données en temps réel et en continu depuis les applications SAP vers BigQuery

La réplication des données SAP avec un impact minimal sur les systèmes SAP

Le support pour une large gamme de sources de données applicatives SAP dans une solution unique

L’automatisation de l’intégration de données, réduisant les besoins en ressources pour l’acheminement initial et la maintenance continue de l’information



« Les entreprises ressentent de plus en plus la nécessité de créer de la valeur métier à partir de leurs données SAP et nous sommes très heureux de nous associer à Qlik afin de les aider à y parvenir avec Google Cloud, » déclare Manvinder Singh, Director, Partnerships chez Google Cloud. « Les clients peuvent mettre à profit la solution de Qlik pour accélérer la migration des données depuis SAP vers Google Cloud et BigQuery et prendre des décisions plus rapides et mieux informées à partir de leurs données. »



Qlik Data Integration est certifié SAP et supporte les principaux systèmes SAP, automatisant ainsi la réplication des données en temps réel et la conversion des structures de données complexes et spécifiques à SAP dans des formats optimisés pour BigQuery. Les utilisateurs d’analytique ont ainsi la garantie de disposer des données SAP les plus récentes et les plus pertinentes dont ils ont besoin pour prendre leurs décisions.



« Les entrepôts de données dans le cloud comme BigQuery offrent aux clients la possibilité de créer de la valeur à partir des principales données de leur entreprise, » déclare Itamar Ankorion, SVP Technology Alliances chez Qlik. « En tant que partenaire privilégié et certifié pour notre expertise des données SAP, l’intégration de Google Cloud et de Qlik permettra l’extraction et l’acheminement de tous types de données en temps réel à des fins d’analyse. Cette solution conjointe aidera les clients à mieux exploiter les avantages qu’offre BigQuery, en utilisant plus largement les données SAP, ainsi que les autres sources de données. »