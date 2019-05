Qlik évolue vers une plateforme SaaS d’analyse dans le Cloud, avec de nouvelles capacités multicloud et d’Intelligence Augmentée

Qlik présente diverses innovations dans les domaines du multicloud et de l’Intelligence Augmentée, qui lui permettent de se positionner comme le leader des plateformes SaaS d’analyse pour les entreprises. En s’articulant autour du noyau Associative Difference® de sa plateforme d’analyse et de son architecture Cloud native reposant sur Kubernetes, Qlik est désormais en mesure de fournir Qlik Sense® Enterprise uniquement sur l’environnement Qlik Cloud® Services. La plateforme d’analyse Qlik® s’aligne ainsi sur la stratégie « Cloud-first » des entreprises et offre aux utilisateurs un choix et une flexibilité de déploiement hors pair, ainsi qu’une expérience homogène. En outre, Qlik devient le premier fournisseur de plateformes modernes de BI (Business Intelligence) et d’analyse en offrant un large éventail d’options de déploiement multicloud, toutes disponibles sur abonnement selon un modèle de licence unique.



« Les entreprises souhaitent bénéficier d’analyses à grande échelle dans l’ensemble de leur organisation et de leur écosystème. Elles ont besoin de flexibilité et de choix au moment de déployer leur plateforme d’analyse. Qlik répond exactement à leurs attentes avec ses dernières innovations dans les domaines du multicloud et de l’Intelligence Augmentée », commente Mike Capone, CEO de Qlik. « Avec sa plateforme SaaS, Qlik fournit aux entreprises les données et les analyses en temps réel dont elles ont besoin, les aidant ainsi à piloter par la donnée pour résoudre les problèmes les plus complexes. »



Les améliorations en matière de multicloud et d’Intelligence Augmentée apportées par les versions d’avril et de juin de Qlik Sense Enterprise font progresser les aspects centraux de la vision Qlik d’une BI de 3ème génération, à savoir la démocratisation de la donnée, l’Intelligence Augmentée et l’omniprésence des analyses embarquées. Cette vision exige une accessibilité à toutes les données et une approche nouvelle privilégiant le Cloud, pour la découverte et la diffusion des données. Elle permet d’améliorer la « Data Literacy » grâce à la technologie, en étendant l’accès des utilisateurs et la consommation des données via le Cloud. En outre, elle met à profit un accès « SaaS-first » aux applications et aux données à travers le Cloud pour diffuser les analyses à tous les niveaux de l’entreprise, de sa direction aux métiers. En démocratisant les données et en les rendant universellement accessibles par le biais de ces modèles, la stratégie analytique de l’entreprise permet de générer des informations, d’optimiser des prises de décisions et de transformer l’organisation.



Multicloud et SaaS-first, le choix des entreprises en matière d’Analytics



Les entreprises ont besoin d’une plateforme d’analyse qui s’appuie sur le Cloud dans l’ensemble de leur organisation, quel que soit l’emplacement des données. À la différence de nombreux fournisseurs qui dictent une stratégie Cloud en fonction de leurs propres priorités plutôt que de celles de leurs clients, Qlik est le premier dans le domaine de l’analytics à proposer un large éventail d’options de déploiement multicloud, toutes disponibles sur abonnement selon un modèle de licence unique.



« Qlik permet à ses clients de prendre de l’envergure et de découvrir des enseignements susceptibles d’impulser une transformation significative à travers son architecture Cloud native reposant sur Kubernetes », souligne Mike Potter, CTO de Qlik. « Notre approche unique offre la flexibilité, l’élasticité et la portabilité exigées par les applications analytiques modernes, avec un impact direct sur la capacité d’une entreprise à exploiter la donnée pour améliorer ses résultats. »



Avec la dernière version en date de Qlik Sense Enterprise, Qlik permet désormais aux utilisateurs de déployer sa solution sur Qlik Cloud Services, son environnement SaaS. Les entreprises ont également la possibilité de déployer Qlik Sense Enterprise sur Kubernetes dans le Cloud public ou privé de leur choix. De plus, toutes les options de déploiement disponibles pour Qlik Sense Enterprise – notamment sur Windows – fonctionnent dorénavant de manière cohérente dans le cadre d’un déploiement multicloud de Qlik, gérable comme une instance unique. Les entreprises bénéficient ainsi avec Qlik d’un véritable choix en matière d’analytique dans le Cloud via une seule et même plateforme, à laquelle s’ajoutent les caractéristiques et avantages suivants :



- Certification complète sur Google Cloud Platform, Amazon et Azure, avec capacité de prise en charge de Red Hat OpenShift

- Capacité de réaliser et gérer des déploiements multicloud et multisites depuis une même console

-Options de déploiement assorties d’une nouvelle interface qui simplifie la gestion des utilisateurs, contenus et licences dans des environnements multiples

- Modèle simple de licence sur abonnement comprenant l’utilisation aussi bien sur site que dans le Cloud



L’Intelligence Augmentée, des analyses associatives qui révèlent le sens caché des données



En s’appuyant sur ses capacités innovantes en matière d’Intelligence Augmentée et de Machine Learning, Qlik a intégré dans sa plateforme d’analyse un nouvel élément appelé Associative Insights. Cette nouveauté combine les moteurs associatif et cognitif de Qlik afin de suggérer des insights cachés dans les données. Elle permet ainsi de développer la Data Literacy de l’utilisateur grâce à l’Intelligence Augmentée lors de l’exploration de ses données. Le moteur associatif de Qlik identifie distinctement les données qui sont sans rapport avec les sélections ou questions de l’utilisateur. Le moteur cognitif, quant à lui, peut désormais analyser ces valeurs indépendantes et révéler les informations les plus significatives qui auraient pu passer inaperçues. Associative Insights encourage les utilisateurs à poser de nouvelles questions jusque-là inexplorées, ce qui aboutit à des découvertes intéressantes et inattendues.



Associative Insights est le dernier exemple en date de l’engagement de Qlik à intégrer l’intelligence augmentée et le Machine Learning directement dans sa plateforme. Il accroit les capacités existantes telles que Insight Advisor, qui génère automatiquement et propose les analyses optimales à effectuer en fonction du jeu global de données et des critères de recherche de l’utilisateur, ou encore le Machine Learning à base de précédents de Qlik, qui permet à son moteur cognitif de gagner en intelligence au fil du temps en apprenant continuellement des interactions de l’utilisateur, de ses réactions ainsi que des informations issues d’autres sources. Les capacités d’intelligence augmentée et de Machine Learning de Qlik sont véritablement sans équivalent car elles opèrent en conjonction directe avec son moteur associatif, alliant la puissance de l’intelligence artificielle à l’intuition humaine.



Qlik Sense, la plateforme d’analyse pour les entreprises



L’étendue et la profondeur des capacités de Qlik Sense permettent aux entreprises de prendre en charge un large éventail de cas d'usage depuis une seule et même plateforme d'analyse, pour des prises de décisions cohérentes, pilotées par la donnée. La version de juin 2019 de Qlik Sense inclura des innovations en matière d'Intelligence Augmentée, notamment une prise en charge étendue de la recherche en langage naturel depuis Insight Advisor et l'import direct des enseignements dans Qlik Cloud Services. Parmi les autres nouveautés de Qlik Sense disponibles dès juin 2019 :



- Une suite de produits Qlik Sense SaaS pour les groupes de travail et les équipes, offrant un parcours d’essai numérique transparent

- Des connexions directes dans le Cloud vers des applications supplémentaires telles que Salesforce et SAP

- L’accès aux applications QlikView® via le Cloud de Qlik

- Un client Qlik Sense Mobile pour Blackberry et une version en conteneur de Qlik Sense Mobile conçue pour Blackberry Dynamics EMM avec des fonctions avancées de gestion et de sécurité pour les environnements BYOD

- La prise en charge de la plateforme Mobile Iron EMM, ainsi que la collaboration mobile avec des notifications push pour les applications Android et iOS



Qlik Sense Enterprise intègre désormais des fonctionnalités qui facilitent l’adoption de Qlik Sense par les clients QlikView, pour une utilisation en parallèle. Il s’agit notamment d’une nouvelle capacité de licence unifiée, qui permet aux entreprises de déverrouiller à la fois QlikView et Qlik Sense avec une seule clé de licence, et de liens intégrés vers les applications QlikView depuis certains environnements Qlik Sense, offrant une interface unique pour l’accès à toute application Qlik. Ces fonctionnalités vont dans le sens des efforts de Qlik pour rendre l’ajout de Qlik Sense davantage transparent pour les entreprises utilisatrices de QlikView, afin que celles-ci puissent bénéficier des plus récentes innovations de la plateforme Qlik dans son ensemble.