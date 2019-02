Qlik fait l’acquisition d’Attunity afin d’élargir ses capacités de gestion de données d’entreprise et de permettre des analyses en temps réel

Qlik®, leader du marché de la Data Analytics, et Attunity Ltd. (NasdaqCM : ATTU), fournisseur leader de solutions logicielles pour l’intégration des données et la gestion du Big Data, annoncent la signature d’un accord définitif portant sur l’acquisition d’Attunity par Qlik. En vertu de cet accord, Qlik rachète toutes les actions ordinaires en circulation d’Attunity, totalisant une valeur d’environ 560 millions de dollars.



Suite à la récente acquisition par Qlik de Podium Data et au lancement de Qlik Data Catalyst, l’intégration d’Attunity apporte des capacités de streaming de données multiplateformes afin de faciliter la migration vers une analytics en temps réel et dans le cloud. Cette nouvelle acquisition accentue la différenciation de Qlik en élargissant ses capacités en matière de gestion de données d’entreprise et en y adjoignant une équipe de professionnels experts dans ce domaine. Cette acquisition est en phase avec la vision de Qlik d’une BI (Business Intelligence) de 3ème génération, une solide stratégie en matière de gestion des données constituant le fondement d’une stratégie analytique visant à transformer les entreprises.



« La force d’Attunity dans la distribution de données en temps réel entre des environnements cloud complexes apporte à Qlik des avantages uniques, permettant à nos clients de renforcer le contrôle de leurs données et de mettre en phase leur stratégie analytique », commente Mike Capone, CEO de Qlik. « Attunity affiche une robuste croissance sur un marché vaste et, ensemble, nous serons mieux positionnés pour aider nos clients ainsi que notre écosystème de partenaires, à résoudre les problèmes les plus complexes en matière de données. »



« Nous sommes très heureux de rejoindre Qlik, combinant ainsi nos capacités d’intégration des données et de gestion du big data avec le leader de l’analytique afin d’accélérer notre succès », ajoute Shimon Alon, Président et CEO d’Attunity. « Nous pensons que l’opération sert idéalement les intérêts des parties prenantes d’Attunity et offre à notre société une notoriété et une envergure supplémentaires pour exécuter nos plans stratégiques tout en continuant de fournir à nos clients des produits et services de premier ordre.»



Dans un monde qui fait de plus en plus appel à l’analytique prédictive et à l’intelligence artificielle, le transfert transparent de données en temps réel entre des environnements cloud et des datalake multiples est devenu un enjeu critique pour les entreprises. Avec l’appui d’Attunity, Qlik va proposer à ses clients une solution étendue pour la gestion des données d’entreprise, leur permettant de transformer leurs données brutes en informations maîtrisées et prêtes pour l’analyse.



L’ajout du réseau de partenaires d’Attunity à celui de Qlik vient enrichir un écosystème de partenaires étendu de l’entreprise, permettant à Qlik de renforcer ses partenariats dans les domaines de la gestion des datalake et des infrastructures cloud, notamment les environnements Microsoft, Amazon AWS, Cloudera et Snowflake.



Pour en savoir plus sur les capacités accrues de Qlik en matière de gestion des données grâce à l’acquisition d’Attunity, inscrivez-vous à la conférence Qlik Qonnections qui se déroulera du 13 au 16 mai à Dallas.



Calendrier et approbations



La finalisation de la transaction est subordonnée aux conditions habituelles, notamment l’approbation des actionnaires d’Attunity et le feu vert des autorités réglementaires compétentes. La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre.



J.P. Morgan Securities LLC intervient à titre de conseil financier exclusif auprès d’Attunity, tandis que Goldfarb Seligman & Co. et Davis Polk & Wardwell LLP agissent en tant que conseils juridiques de la société. Le conseil juridique de Qlik est le cabinet Kirkland & Ellis LLP. Les fonds destinés à financer la transaction proviennent de Morgan Stanley et Goldman Sachs.