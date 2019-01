Qlik fait l’acquisition de CrunchBot et de Crunch Data afin d’augmenter ses capacités analytiques conversationnelles

Qlik annonce l’acquisition de CrunchBot, un bot analytique à base d’intelligence artificielle (IA), ainsi que de la société Crunch Data Inc qui est composée d’une équipe expérimentée de professionnels de l’IA. Désormais les utilisateurs pourront interagir avec leurs données en langage naturel au travers de Qlik Sense et au sein d’outils collaboratifs majeurs tels que Slack, Skype, Salesforce Chat et Microsoft Teams. Cette acquisition permet à Qlik d’étendre ses capacités en matière d’intelligence augmentée et d’analyse cognitive, en apportant des outils d’analytique conversationnelle supplémentaires qui s’appuient sur la plate-forme Qlik et des API ouvertes.



« L’intégration de CrunchBot et Crunch Data au sein de Qlik va aider les utilisateurs à injecter plus facilement et régulièrement des données dans les workflows, faisant de l’analytique un élément essentiel dans la collaboration et la prise de décision au quotidien », explique Mike Capone, CEO de Qlik. « Qlik est continuellement à la recherche de nouveaux moyens pour proposer davantage d’intelligence augmentée aux utilisateurs et améliorer leur Data Literacy. Ces acquisitions contribuent à renforcer la capacité de nos clients et partenaires à exploiter les données et les analyses, tout en augmentant la valeur des données et celle de l’entreprise. »



Selon Gartner, « d’ici à 2020, 50 % des requêtes analytiques seront générées par des recherches, le traitement du langage naturel ou la voix, ou même créées automatiquement »(1). Si les clients de Qlik bénéficient déjà de capacités intrinsèques d’intelligence augmentée et de recherche en langage naturel, celles-ci seront étendues et enrichies grâce à CrunchBot au travers d’une interface conversationnelle en langage naturel.



CrunchBot collabore de manière unique avec Qlik, faisant le lien entre découverte visuelle et analytique conversationnelle. Solution accréditée provenant d’un TED (Trusted Extension Developer), validée par Qlik et reposant sur le framework d’API ouvertes et le moteur associatif de Qlik, CrunchBot permet aux utilisateurs :



- de poser des questions sous forme de dialogue à travers l’interface utilisateur de Qlik Sense ou via des outils collaboratifs tels que Slack, Skype, Salesforce Chat et Microsoft Teams ;

- d’explorer et d’interroger leurs données par interaction vocale, grâce à l’intégration de services tels qu’Amazon Alexa ;

- de recevoir des réponses et des informations fiables, notamment en proposant une mise en perspective supplémentaire : des graphiques générés automatiquement, des interprétations, des facteurs clés, des comparaisons entre périodes et des prévisions pour des mesures ;

de se plonger directement et de manière transparente dans les applications analytiques Qlik Sense en fonction des résultats, tout en conservant le contexte (état de la sélection) ;

- de tirer profit du traitement du langage naturel (NLP) qui auto-apprend en suivant les demandes utilisateurs au fil du temps, ainsi que de la génération automatique de textes (NGL) qui explique non seulement la situation, mais en donne aussi les raisons, et propose les prochaines étapes.



A la différence des outils de recherche autonomes, cette approche offre le meilleur des deux mondes, en permettant aux utilisateurs d’entamer une conversation puis de passer à une exploration visuelle afin d’approfondir leur compréhension et leur découverte. Avec Crunchbot, les clients et les partenaires de Qlik constatent une plus forte adoption de l’analytique et une amélioration de la « Data Literacy » des utilisateurs – la culture de la donnée, et ce grâce à une solution plus rapide et plus simple pour poser des questions, générer des analyses et prendre des décisions basées sur les données.



De son côté, Crunch Data va contribuer à promouvoir l’adoption de l’analytique en s’intégrant immédiatement dans l’équipe Customer Success de Qlik, afin de renforcer l’offre de services managés et à valeur ajoutée. L’équipe de Crunch Data se compose de développeurs offshore et de professionnels de l’IA basés aux Etats-Unis, ayant à leur actif de solides expériences sur des projets menés auprès de marques telles que Century Link et Hortonworks.



« Leader dans le domaine de l’analytique, Qlik fait entrer l’intelligence augmentée et le Machine Learning dans les entreprises », commente Nish Patel, CEO de CrunchBot et cofondateur de Crunch Data. « Nous sommes très heureux de faire désormais partie des fonctionnalités avancées que Qlik propose en permanence pour faire évoluer le marché et aider ses clients à améliorer leurs résultats en facilitant leur conversation avec les données. »



CrunchBot est disponible immédiatement pour les clients de Qlik et sera commercialisé sous licence en tant que solution à valeur ajoutée pour la plate-forme Qlik Sense. Ce nouveau produit, rebaptisé Qlik Insight Bot, est proposé aux côtés de l’outil existant Qlik Insight Advisor et intégré avec le moteur cognitif de Qlik afin d’apporter encore plus de valeur aux entreprises.



1) Gartner: Augmented Analytics Is the Future of Data and Analytics, 31 octobre 2018 – ID G00375087