Qlik fait monter en puissance son programme RSE et lance Qlik.org

Qlik annonce le lancement de Qlik.org, sa plateforme de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) qui s’appuie sur des années de travail engagé aux cotés d’acteurs majeurs tels que les Nations Unies, le C40 Cities Climate Leadership Group, Medair, WeSeeHope, Direct Relief et Team Rubicon. Qlik.org représente une nouvelle phase de l’engagement constant de la société à mettre ses logiciels, sa culture et ses équipes au service de la transformation des données en actions significatives à travers le monde, contribuant ainsi à instaurer durablement la “Data Literacy » dans tous les secteurs de l’entreprise et de la collectivité.



« Au cours des dix dernières années, le soutien constant apporté par Qlik à WeSeeHope a véritablement étayé notre capacité à développer et réaliser des programmes durables afin d’aider les plus vulnérables », témoigne Mark Glen, CEO de WeSeeHope. « Il s’agit d’un partenariat ayant un impact réel, et nous nous réjouissons qu’il continue de progresser à travers le réseau Qlik. »



Qlik est profondément ancré dans la responsabilité d’entreprise depuis la mise en place officielle de son programme de don de logiciels en 2010 et de son département RSE en 2014. Durant cette période, la société a fourni l’équivalent de 8 millions de dollars en logiciels, formation et support à des organisations sans but lucratif, enregistré 50 000 heures de bénévolat de son personnel au niveau mondial et mobilisé plus de 5 millions de dollars de fonds au profit d’ONG dans les domaines de l’aide humanitaire, du secours aux sinistrés, de la santé et de l’environnement.



L’entreprise a été distinguée à plusieurs reprises pour son impact planétaire. Elle a notamment été désignée Fast Company 2017 Top 10 Most Innovative Company for Social Good et a reçu en 2018 trois prix saluant son partenariat avec Medair en réponse à la crise des réfugiés au Liban : le prix Corporate Engagement Award pour la collaboration la plus innovante, le prix Third Sector Award pour le partenariat d’entreprise de l’année et le prix Washington Technology Government Innovation Award en tant qu’innovateur dans son secteur.



« Un formidable travail est accompli à travers le monde et nous sommes conscients que ce travail peut être prolongé et enrichi par un usage efficace des données. Le programme RSE de Qlik montre qu’en accentuant la collaboration dans tous les secteurs grâce à la puissance des données, nous définissons les standards qui inspirent l’action », souligne Julie Kae, directrice de Qlik.org. « Le lancement de Qlik.org va élargir notre réseau et son impact via des partenariats nouveaux ou existants, permettant à encore plus d’organismes méritants de mieux exploiter les données afin de combattre les effets des dérèglements climatiques et des crises humanitaires à l’échelle planétaire. »



Qlik a également mis en place le fonds Qlik.org Impact Fund en partenariat avec Tides.org à titre d’administrateur de ce fonds orienté par le donateur. Cette structure permettra à Qlik d’optimiser les processus de développement des dons et des bourses, mais aussi d’attirer des partenaires de qualité pour contribuer à financer et étendre l’écosystème. Qlik.org créera en outre un conseil de surveillance externe composé de clients majeurs et de partenaires à but non lucratif, chargé de conseiller Qlik.org et de faire progresser ses programmes au bénéfice de l’ensemble des écosystèmes soutenus par Qlik.



« Tides est très heureux d’accueillir Qlik au sein de son réseau d’entreprises fidèles à leurs valeurs, qui s’attaquent aux plus grands défis de notre monde grâce à l’innovation technologique et à la collaboration », commente Kriss Deiglmeier, CEO de Tides.



Qlik continue de mettre en avant la valeur des données pour le changement dans toutes les situations liées au climat et aux crises humanitaires. L’un des centres d’intérêt porte sur la santé dans le monde. La société collabore notamment avec le PSRT (Private Sector Round Table) pour faciliter, dans différents pays, la visibilité et l’accès de biens et services vitaux disponibles auprès de grands fournisseurs mondiaux d’équipements médicaux, de services de santé et de médicaments afin de traiter et de prévenir les crises.