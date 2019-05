Qlik finalise l’acquisition d’Attunity afin de compléter son offre en matière d’intégration de données d’entreprise

Qlik, leader du marché de la Data & Analytics, annonce la finalisation de l’acquisition d’Attunity Ltd, le leader de solutions logicielles pour l’intégration des données et la gestion du Big Data. Avec cette acquisition, Qlik renforce la capacité des entreprises à transformer leurs données brutes en informations pertinentes grâce à des analyses en temps réel.



En associant les solutions d’intégration d’Attunity à celles de gestion et de catalogage des données de Qlik Data Catalyst™, Qlik offre désormais à ses clients une plateforme complète d’intégration leur permettant de transformer leurs données brutes en une source d’informations gouvernées et prêtes pour l’analyse. La plateforme permet la migration de données en temps réel entre divers environnements cloud et datalakes. Conjuguée à l’analytique prédictive et à l’intelligence artificielle, celle-ci favorise la diffusion instantanée d’informations dans l’ensemble de l’entreprise.



« Les capacités agiles d’intégration en temps réel des données d’Attunity permettent à Qlik d’offrir une plateforme unique en son genre, qui s’aligne parfaitement sur la stratégie DataOps et analytique des entreprises », commente Mike Capone, CEO de Qlik. « La possibilité de mieux automatiser et gérer la production de données fiables à des fins d’analyses permettra à nos clients de résoudre leurs problèmes les plus complexes. »



En combinant Attunity® et Qlik Data Catalyst, Qlik offrira la plateforme répondant aux besoins de ses clients afin d’ouvrir la voie à des architectures de données modernes et à la méthodologie DataOps pour l’analytique. Attunity étend les capacités de Qlik en matière d’intégration des données d’entreprise grâce au streaming multiplateforme et à la production automatisée d’ensembles de données prêtes à être analysées, accompagnant ainsi l’évolution du marché vers le cloud et l’analytique en temps réel, en phase avec la vision de Qlik d’une BI de 3ème génération.



Qlik s’assurera que les produits Attunity continuent d’être compatibles et de s’intégrer avec tous les principaux environnements cloud, data, analytiques et BI du marché. L’ajout du réseau de partenaires d’Attunity à celui de Qlik vient enrichir un écosystème de partenaires étendu de l’entreprise, permettant à Qlik de renforcer ses partenariats dans les domaines de la gestion des datalakes et des infrastructures cloud, notamment les environnements Microsoft, Amazon AWS, Google, Cloudera et Snowflake.



Détails de la transaction finale



Qlik a racheté toutes les actions ordinaires en circulation d’Attunity, totalisant une valeur d’environ 560 millions de dollars. L’acquisition a été finalisée le 6 mai 2019, après avoir satisfait l’ensemble des conditions prévues dans l’accord de fusion, reçu toutes les autorisations et validations des autorités antitrust, et à l’issue du délai obligatoire de 30 jours après le vote favorable des actionnaires enregistré le 7 avril 2019, conformément à la législation israélienne. Les actionnaires d’Attunity recevront 23,50 dollars en numéraire par action, sans intérêts et avec déduction des retenues fiscales applicables, pour chaque action ordinaire d’Attunity en leur possession immédiatement avant l’instant effectif de l’acquisition.