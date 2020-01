Qlik lance les premières offres de service et conseil en Data Literacy du marché afin de favoriser le succès de ses clients

Qlik lance ses offres Data Literacy Consulting Services et Signature Services, conçues pour aider les entreprises à adopter le modèle DLaaS (Data Literacy as a Service) en instaurant en leur sein une culture de la donnée. Ces services continus de formation, de conseil et d’accompagnement permettront aux entreprises d’améliorer leur taux de Data Literacy tout en optimisant l’exploitation de la valeur que recèlent leurs données.



« Les entreprises à travers le monde ne cessent de nous dire qu’elles jugent la Data Literacy essentielle pour leur capacité à prendre des décisions en fonction des données et à mieux valoriser ces dernières », commente James Fisher, Chief Product Officer de Qlik. « Leur difficulté consiste à combiner de manière optimale l’humain, les processus et les technologies nécessaires pour instaurer une véritable culture du pilotage par la donnée. Nos nouvelles offres bénéficient d’une structure éprouvée et de ressources d’experts et permettent à nos clients d’atteindre un niveau de réussite plus élevé lorsqu’ils appuient leurs décisions sur la donnée, pour tous les aspects de leurs activités. »



L’intérêt pour les services de Data Literacy (datalphabétisation en français) en tant que levier de valeur à l’échelle de l’entreprise est croissant depuis deux ans. Selon le Qlik Data Literacy Index, les grandes entreprises ayant une culture de la donnée plus élevée enregistrent une hausse de leur valeur totale sur le marché comprise entre 320 et 534 millions de dollars. Cela a motivé des investissements dans des technologies destinées à doter les employés des outils nécessaires, avec des conséquences imprévues qui brident l’adoption des données et leur analyse. Une nouvelle étude coparrainée par Qlik et Accenture révèle que seuls 21 % des actifs interrogés au niveau mondial se disent pleinement confiants dans leurs compétences en Data Literacy, si bien que près de deux tiers d’entre eux se sentent débordés. Cela conduit les employés à passer au moins une heure par semaine à remettre au lendemain des tâches liées aux données, accentuant ainsi des pertes de productivité estimées à 9,8 milliards d’euros par an rien qu’en France.



Cette résistance des employés ajoute une nouvelle dimension aux obstacles auxquels les entreprises se heurtent dans le déploiement de solutions analytiques, accentuant ainsi la difficulté d’extraire la valeur des données au quotidien. Cela a nourri la demande pour plus de 250 ateliers de Data Literacy animés par Qlik ces deux dernières années. Les entreprises ont reconnu la valeur de ces ateliers, cependant leurs CDO (Chief Data Officer) ont souligné leur besoin d’aide supplémentaire pour provoquer une évolution culturelle à grande échelle vers la Data Literacy. Qlik lance ces premiers services selon le modèle Data Literacy as a Service, mettant en lumière l’importance de combler ce manque et d’aider les entreprises à relever leurs défis en matière de ressources humaines, de processus et de technologies, susceptibles de freiner leur succès et leur confiance dans l’utilisation des données.



Le DLaaS est un modèle global assurant un succès client constant et conçu pour promouvoir une culture de la donnée en optimisant trois aspects : la valeur des technologies et processus analytiques, le capital humain à travers un programme d’adoption de la Data Literacy à la fois complet, continu et indépendant des produits, ainsi que des analyses critiques s’appuyant sur un support d’entreprise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les offres initiales Data Literacy Consulting Services et Signature Services sont disponibles dès à présent sur abonnement. Elles peuvent être personnalisées au fil du temps afin de suivre l’évolution des besoins spécifiques des clients.



Ces nouveaux services comprennent :



Data Literacy Consulting Services : de nouveaux services de formation, de conseil et de gestion du changement, proposés sur abonnement et destinés à favoriser l’instauration d’une culture de la donnée à l’échelle de l’entreprise. Ces services sont déclinés en 6 étapes pour aider les entreprises à adopter la Data Literacy, avec l’accompagnement d’une équipe d’experts spécialisés, mondialement reconnus dans le domaine de l’analyse et de la science des données.



Signature Services : Qlik Signature est un service sur abonnement conçu pour assurer le succès des clients stratégiques, personnalisé par des experts de Qlik présents à leurs côtés et en phase avec leurs priorités métier. Ces nouveaux services récurrents et sur mesure recouvrent le conseil et la formation pour faire en sorte que les clients optimisent en permanence leur environnement et poursuivent la création de valeur à chaque étape, afin qu’ils tirent le meilleur parti de technologies et processus qui renforcent leur capacité à lire, traiter, analyser et argumenter avec les données.