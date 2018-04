Qlik lance un nouveau programme de formation en Data Literacy

Qlik®, leader du marché de la Data & Analytics, annonce la disponibilité de son nouveau programme de formation en Data Literacy dont l'objectif est de permettre aux individus et aux entreprises de s'adapter à la prochaine vague de transformation des entreprises. Après son engagement apporté à la communauté académique, Qlik continue d'apporter son aide aux dirigeants, aux salariés et aux étudiants du monde entier afin qu'ils soient mieux préparés aux postes qu'ils occuperont dans l'économie de la donnée.

Ce nouveau programme est conçu pour donner à chacun les clés pour être davantage confiant dans ses capacités à comprendre, analyser et utiliser les données, tout en favorisant une culture de la data literacy au sein des entreprises. L'apprentissage ne dépend d'aucun produit en particulier : le programme est construit autour de concepts de données, d'analytique et de statistiques largement adoptés qui peuvent être transposés à n'importe quel contexte et n'importe quel outil de BI. Les offres comprennent :

Des cours d'une journée animés par un instructeur et disponibles dans le monde entier, sur site ou virtuellement

Des modules d'apprentissage en ligne gratuits à suivre à son rythme dans la salle de classe virtuelle Qlik Continuous Classroom

Des certifications complètes et gratuites en data analytics (salle de classe virtuelle Qlik Continuous Classroom)

Des ressources d'apprentissage gratuites mises à la disposition des enseignants et des étudiants via le programme Qlik Academic

Des bilans de compétences gratuits permettant de recevoir son plan individuel de formation.



Une série d'études menées par Qlik et dont les résultats sont disponibles sur www.dataliteracy.info ont permis d'identifier un important déficit de compétences en data literacy chez les salariés du monde entier et ce à tous niveaux de poste. Ces études montrent également que la majorité des salariés considèrent que l'acquisition de compétences en matière de données leur permettrait d'apporter plus de valeur à leur entreprise. Le programme de formation en data literacy de Qlik est ainsi conçu pour aider à combler ces déficits de compétences



« L'Analytics Economy n'atteindra son plein potentiel que par la combinaison d'un meilleur accès aux données et de salariés qualifiés capables de lire, comprendre, utiliser et discuter ces données efficacement », déclare Jordan Morrow, responsable data literacy chez Qlik. « Le programme de formation en data literacy mis au point par Qlik et les nombreuses ressources d'apprentissage gratuites que nous mettons à disposition rendent cette offre unique en son genre. »