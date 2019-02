Qlik parmi les Leaders des plateformes d’analyse et de BI dans le Magic Quadrant de Gartner pour la 9ème année consécutive

« Qlik poursuit ses investissements afin d’aider ses clients à relever leurs défis les plus complexes en matière de données, pour impulser la transformation indispensable à la compétitivité dans le digital. Notre entreprise est en pleine croissance et nos résultats financiers solides nous permettent de poursuivre nos investissements dans de nouvelles solutions de gestion et d’analyse de la donnée de bout en bout pour nos clients », commente Mike Capone, CEO de Qlik. « Dernièrement, nous avons fait l’acquisition de la technologie CrunchBot, reposant sur l’IA, avec pour objectif de renforcer nos capacités analytiques cognitives et conversationnelles. »



La technologie associative unique de Qlik, qui a révolutionné l’analyse et la BI, est un élément essentiel dans la stratégie de l’entreprise permettant d’offrir à ses clients la plateforme et les solutions les plus robustes et complètes de gestion et d’analyse de données. Avec son moteur associatif, Qlik permet à ses clients d’analyser des informations provenant de toutes les sources possibles – cloud, sur site, environnement multicloud hybride – sans restriction ni limitation.



L’approche de Qlik est parfaitement adaptée aux grands enjeux que les entreprises cherchent à adresser par l’analytique : exploitation des données dans le cloud, gestion de la totalité des données (pas seulement Big Data), vision unifiée de l’ensemble des données, et mise à profit de l’intelligence augmentée à la périphérie de l’entreprise. Cette année, Qlik a continué de s’appuyer sur sa plateforme ouverte pour apporter des innovations et des perfectionnements à ses offres multicloud : ajout de fonctions d’intelligence augmentée et de Machine Learning au sein de Qlik Sense® à travers Insight Advisor et l’acquisition récente de CrunchBot, et extension des capacités de gestion de données avec le Qlik Associative Big Data Index et Qlik Data Catalyst™.



Qlik a également développé les capacités de ses clients à tirer profit de deux ressources essentielles : d’une part, les données IoT, jusque-là inexploitées à la périphérie, grâce à des fonctions analytiques embarquées et à Qlik Core ; d’autre part, une utilisation des données étendue au plus grand nombre, afin d’accélérer et de rendre plus efficaces les prises de décisions par une meilleure « Data Literacy ».



Qlik Core permet aux développeurs de créer de nouvelles catégories d’applications pilotées par les données avec le moteur associatif Qlik afin de relever les défis les plus pointus engendrés par l’IoT et le Big Data. A travers un modèle ciblé à leur intention et spécialement conçu pour le cloud, les développeurs bénéficient des avantages de Linux et d’une approche à base de conteneur pour le moteur, ainsi que d’API ouvertes et de bibliothèques open source permettant l’intégration dans des projets non basés sur des tableaux de bord. Qlik Core peut être testé gratuitement via la communauté de développeurs de Qlik, GitHub et Docker.



Alors que les entreprises mettent de plus en plus de données à disposition, il est essentiel que les utilisateurs soient équipés pour lire, analyser et exploiter celles-ci afin de prendre des décisions, de les communiquer dans l’ensemble de l’entreprise et de s’appuyer sur leur connaissance en vue d’obtenir de meilleurs résultats. Qlik a mis en œuvre divers programmes autour de la « Data Literacy » afin d’améliorer les compétences de tous les utilisateurs, avec près d’une vingtaine de formations sur la plateforme Qlik Continuous Classroom et le lancement de la première communauté Data Literacy mondiale. De plus, Qlik a commandé la toute première enquête Data Literacy Index, révélant la véritable valeur de la « Data Literacy » pour la performance des entreprises.



* Gartner, Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms, Cindi Howson, James Richardson, Rita L. Sallam, Austin Kronz, 11 février 2019.