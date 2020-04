Qlik permet à l’ensemble de ses clients de bénéficier plus facilement de l’analytique dans le cloud

Qlik annonce le lancement de nouvelles offres et programmes d’adoption destinés à offrir un plus grand choix aux clients et à rendre l’adoption de l’analytique dans le cloud plus simple et plus rentable. Ces nouveaux programmes proposent l’offre Qlik Sense Enterprise en mode SaaS uniquement ou en gestion client, et offrent aux clients QlikView la possibilité d’adopter Qlik Sense Enterprise SaaS directement, avec la capacité d’héberger leurs documents QlikView dans le cloud.



« Nos clients souhaitent tirer parti de toute la portée et l’attractivité économique de l’analytique dans le cloud, tout en s’appuyant sur des analyses augmentées et exploitables qui leur permettront de transformer ces enseignements en actions concrètes », déclare James Fisher, Chief Product Officier chez Qlik. « Avec notre dernière offre Qlik Sense et notre nouveau programme de modernisation de l’analytique, conçu tout spécialement pour aider les clients QlikView dans leur transition vers le cloud, il est désormais très simple pour n’importe quel client de Qlik d’adopter l’analytique dans le cloud et de faire ainsi bénéficier à toute l’entreprise de l’IA et des technologies cognitives. »



Au deuxième trimestre 2020, les clients de Qlik seront en mesure d’aligner leurs déploiements d’analyse Qlik avec leur stratégie informatique globale, sur la base de deux options : SaaS ou Client-Managed. Les clients optant pour Qlik Sense Enterprise SaaS auront la possibilité exclusive d’effectuer leur déploiement dans le cloud de Qlik, réduisant ainsi les contraintes de gestion et les coûts d’infrastructure. Ceux choisissant Qlik Sense Enterprise Client-Managed pourront procéder à un déploiement sur site ou dans des clouds privés, en fonction de leurs impératifs de gouvernance ou exigences en matière de données. Ces derniers auront également la possibilité de prendre une licence couvrant ces deux options afin de bénéficier de l’architecture multi-cloud unique de Qlik.



Les clients QlikView bénéficieront eux aussi de cette plus grande flexibilité et de ce plus grand choix grâce au lancement du programme de modernisation de l’analytique. Celui-ci offre aux clients QlikView un parcours simplifié leur permettant d’adopter Qlik Sense en toute confiance, à leur rythme et sans incidence sur leurs opérations QlikView.



Le programme de modernisation de l’analyse permet aux clients QlikView :



D’avoir un accès élargi à des fonctionnalités de BI moderne via Qlik Sense, telles que les fonctionnalités de self-service et d’intelligence augmentée

De pouvoir tirer parti de l’investissement QlikView existant en évitant des perturbations et des coûts de développement supplémentaires, dans le cadre de l’adoption d’une approche moderne d’analytique dans le cloud, à leur propre rythme

De réduire le coût total de possession de Qlik en effectuant un déploiement SaaS et en automatisant la gestion des licences et des droits.



Les clients de Qlik Sense bénéficieront également d'un ensemble de nouvelles fonctionnalités dans la version d'avril de Qlik Sense visant à les aider à étendre l'adoption de l'analyse dans le cloud. Parmi les nouveaux éléments notables : l’introduction de nouvelles améliorations relatives aux visualisations et au dashboarding, ainsi que l’intégration d’options de partage de graphiques et de notifications directement dans la console de management ou encore une gestion améliorée du système de fichiers et des connexions aux sources de données dans l’espace personnel Qlik Sense.