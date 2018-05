Qlik présente 3 innovations majeures allant du multicloud à l'intelligence augmentée, au service de l'économie analytique

« Les entreprises qui adoptent et étendent la puissance de l'analytique dans l'ensemble de leur organisation vont s'affirmer comme des leaders dans l'économie analytique », commente Mike Capone, PDG de Qlik. « Qlik est la plateforme où les données et l'analytique se rencontrent à l'ère numérique, afin de générer des informations et des actions qui transforment les entreprises. »



Multicloud : la flexibilité et le choix du cloud pour l'entreprise moderne



Au vu du volume grandissant de données et de la multiplicité de leurs sources, les entreprises ont besoin de davantage de flexibilité pour exploiter de manière optimale leurs solutions analytiques. Dans le cadre cette optimisation, le Cloud s'avère souvent un choix de déploiement de plus en plus utilisé.



Qlik a présenté son architecture basée sur le cloud et les conteneurs, qui s'adapte sans difficulté et à moindre coût aux environnements sur site et multicloud. Qlik propose un modèle technologique unique qui laisse aux entreprises le choix du lieu où exécuter l'analyse, en fonction des besoins spécifiques de leurs données et applications. La solution multicloud de Qlik est destinée à délivrer une expérience transparente de sorte que tous les utilisateurs bénéficient de la même capacité analytique quel que soit leur localisation, leur équipement ou leur réseau. Il est possible de gérer la plateforme multicloud dans son intégralité à partir d'une seule interface, afin de faciliter l'administration et la distribution de contenus, selon les règles définies, entre les différentes infrastructures.



L'intelligence augmentée : des informations axées sur les intentions, au service de chaque utilisateur



Qlik pratique une approche originale en matière d'intelligence artificielle (IA), qui relie celle-ci et des technologies cognitives avec son moteur associatif pour fournir des capacités « Smart Start » sur l'ensemble de son offre produits. Ces fonctionnalités tirent parti du nouveau moteur cognitif intégré à Qlik Sense®, qui opère de concert avec le moteur associatif Qlik afin de produire des informations contextuelles et des automatisations tout au long du cycle d'analyse. Cette approche permet à Qlik de combiner l'intelligence machine à l'intuition humaine de manière innovante et puissante afin d'aider les utilisateurs et les entreprises à améliorer leur niveau de Data Literacy ainsi que leur productivité. Les capacités Smart Start dévoilées à Qonnections permettent notamment de :

Combiner l'intelligence augmentée pour le profilage et la suggestion d'associations entre différentes sources de données ;

Fournir des capacités intelligentes pour générer automatiquement les bons types de graphiques basés sur les données ;

Proposer automatiquement des graphiques et des visualisations supplémentaires ;

Simplifier les workflows pour le chargement des données et la construction des analyses.

Big Data Index : maximisation de la valeur des données à travers l'entreprise



Grâce à ses capacités de génération d'applications à la demande centrées sur l'utilisateur, Qlik permet déjà de mieux exploiter les Big Data. La découverte des données est ainsi facilitée par le chargement et l'analyse des vues agrégées des stores Big Data en s'appuyant sur les fonctionnalités « in-memory » complètes de Qlik. L'Associative Big Data Index est un nouveau service cloud proposé par Qlik. Ce dernier va étendre l'expérience associative de Qlik avec les Big Data, transférant la puissance de l'association de l'interface utilisateur vers l'écosystème sous-jacent englobant la totalité des données. Cette nouveauté permettra au moteur Qlik d'indexer et de stocker des informations sur les données résidentes à l'intérieur de sources telles que les datalakes et Hadoop, sans qu'il soit nécessaire de charger toutes ces données en mémoire. L 'Associa tive Big Data Index va accélérer les découvertes sur des volumes massifs de données, en donnant pleinement accès à tous les détails des données sous-jacentes. Grâce à la capacité pour ses utilisateurs d'explorer et de rechercher les Big Data librement et sans limites, l'entreprise dans son ensemble accédera en permanence aux données dont elle a besoin pour des analyses instantanées. Qlik a déjà fait la démonstration de cette capacité sur des datastores représentant des centaines de milliards de lignes de données, avec des performances en quasi-temps réel.



Qlik Sense – La plateforme pour l'Analytics Economy



Grâce à l'étendue de ses fonctionnalités, Qlik Sense permet aux entreprises de traiter l'éventail le plus large de cas d'analyse à partir d'une seule et même plateforme, aboutissant à des prises de décisions cohérentes, centrées sur les données. La version Qlik Sense Enterprise disponible à partir de juin 2018 incorpore les premiers éléments de la stratégie multicloud de Qlik. Elle offre notamment la possibilité de publier via Qlik Sense directement vers une infrastructure cloud du client, synonyme d'économies considérables lorsqu'il s'agit de servir de vastes communautés d'utilisateurs et de traiter de nouvelles applications. Cette version intègre également des innovations en matière d'intelligence augmentée, en particulier des recommandations portant sur des graphiques multiples en fonction des champs sélectionnés par l'utilisateur ou encore Insight Advisor, qui fait ressorti r les informations les plus importantes de l'ensemble des données en vue de la création de nouvelles feuilles ou d'une insertion dans des feuilles existantes pour une découverte plus poussée.



« Nos clients et partenaires font confiance aux technologies avancés et à l'architecture leader de Qlik pour renforcer leur capacité à s'adapter en découvrant des informations qui facilitent leur transformation », commente Mike Potter, CTO de Qlik. « Que ce soit par son approche multicloud qui apporte flexibilité et choix aux entreprises, l'intelligence augmentée qui accroît la possibilité pour chaque utilisateur d'approfondir les analyses ou à travers de notre prochain Big Data Index qui va permettre à tous de bénéficier de la valeur des données, Qlik développe des innovations qui ont un impact direct sur la capacité d'une entreprise de mettre les données au service de ses résultats.»