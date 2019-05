Qlik renforce son offre axée sur la réussite client pour favoriser l’adoption de l’Analytics et accroître sa valeur

Qlik annonce l’introduction de plusieurs nouveautés venant améliorer et développer ses programmes et son service de réussite client, avec pour objectif de mieux répondre aux besoins de ces derniers, conformément au positionnement « SaaS-first » de l’entreprise. Les clients, désireux d'exploiter la valeur de leurs données grâce à l'analytics, s’appuient sur leurs partenaires fournisseurs pour en accélérer l’adoption et obtenir plus rapidement des insights pour toute l’entreprise. Qlik contribue à l’enrichissement du parcours client – de la phase d’évaluation jusqu’à la phase d'expansion – grâce à l’amélioration apportée à ses programmes et sa nouvelle offre de support et de réussite client comprenant de meilleurs SLA, un onboarding et une assistance continue en ligne renforcés, des services de conseil axés sur la valeur ajoutée et des ressources pédagogiques gratuites supplémentaires.



« Nombreuses sont les entreprises qui affirment faire passer le client en premier, mais être leader sur le marché du SaaS implique de fournir des efforts particuliers, à l’échelle de toute l’entreprise, afin de devenir véritablement customer-centric », déclare Roberto Sigona, Chief Customer Officer, Qlik. « Cela commence dès les premiers échanges avec nos prospects et se poursuit tout au long du parcours de satisfaction et de fidélité client. Qlik a réalisé des investissements importants, et ce à tous les niveaux de l’expérience client. Des phases avant-vente et d'onboarding jusqu’à notre nouveau portail de support client, nos nouvelles formations gratuites et nos offres de services axées sur les résultats, Qlik accompagne les entreprises en apportant de la valeur à chaque interaction. »



Les nouvelles offres et fonctionnalités se composent notamment des éléments suivants :







Un nouveau portail de support client doté d’un nouveau design et d’une expérience utilisateur améliorée, permettant l’accès et la connectivité à des ressources supplémentaires (Qlik Community, Qlik Help, Qlik Continuous Classroom).

De nouveaux processus d’onboarding comprenant l’accompagnement de collaborateurs confirmés et une plateforme unique, afin d’offrir un parcours guidé et les ressources correspondantes pour un démarrage réussi.

De nouveaux programmes permettant l’évaluation proactive de la réussite client et incluant un accompagnement supplémentaire pour aider les clients à accélérer leur retour sur investissement.

Des offres de services axées sur les résultats afin d’accélérer le délai de rentabilité, comme les services de migration pour les clients QlikView® intéressés par Qlik Sense®.

Un service de gestion de la réussite client et un programme dédié mis en place par Qlik pour définir, gérer et répondre aux attentes de tous les clients, indépendamment de la taille et de la complexité de leur entreprise.

Un accès élargi aux ressources pédagogiques gratuites de Qlik, notamment au catalogue de plus en plus fourni de cours d’initiation aux données, ainsi qu’à la nouvelle certification en matière de Data Literacy.





Qlik accompagne également ses clients grâce à des services de conseil qui permettent de décupler la puissance de l’Analytics à l’aide des dernières technologies, parmi lesquelles l’analytique conversationnelle avec Qlik Insight Bot™ et de nouveaux services prévus pour la plateforme d’intégration de données d’Attunity® et Qlik Data Catalyst™.