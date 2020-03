Qlik renomme les solutions Attunity désormais entièrement assimilées à sa plateforme Qlik Data Integration

Grâce à l’acquisition d’Attunity, Qlik va au-delà de l’analytique et propose une plateforme d’intégration des données complète. Initialement, Qlik a maintenu la marque Attunity en tant que division jusqu’en 2019, afin que les clients et les partenaires identifient Attunity comme partie intégrante de Qlik. En annonçant ce changement de marque, Qlik renforce sa position d’acteur leader sur les marchés de l’intégration des données et de l’analytique, avec deux offres et plateformes distinctes : Qlik Data Integration et Qlik Data Analytics.



Qlik continuera à renforcer ses produits d’intégration des données de manière indépendante, dans des environnements hétérogènes, tout en opérant une intégration transparente à travers le pipeline des données. L’objectif de cette nouvelle évolution reste de simplifier et d'accélérer l'accès des clients aux données et à l’analyse. Qlik prévoit ainsi d’augmenter la valeur des investissements réalisés par ses clients dans ces produits, en travaillant à l’amélioration de l'intégration et de l'interopérabilité.



La plateforme d’intégration des données de Qlik comprend les produits suivants :



Qlik Replicate™ (auparavant Attunity Replicate)

Qlik Enterprise Manager™ (auparavant Attunity Enterprise Manager)

Qlik Compose™ (auparavant Attunity Compose)

Qlik Gold Client™ (auparavant Attunity Gold Client),

Qlik Data Catalyst®