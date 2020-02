Qlik se classe pour la 10ème année consécutive parmi les « Leaders » dans l’étude Magic Quadrant de Gartner consacrée aux plateformes d’analyse et de BI

« Qlik aide ses clients à accélérer la création de valeur grâce aux données, en leur apportant une gamme complète d’outils pour l’analyse et l’exploitation en temps réel des données brutes », commente Mike Capone, CEO de Qlik. « Notre société continue d’afficher une croissance rentable et notre solide performance nous a permis d’investir dans la création d’une plateforme qui englobe l’intégration des données, l’application de l’intelligence artificielle et l’analytique conversationnelle. Notre récente acquisition de RoxAI, nous permet d’automatiser les alertes intelligentes pour des prises de décisions en temps réel. Nous poursuivons ainsi nos investissements dans des solutions qui augmentent la valeur des données pour chaque entreprise. »



L’analytique moderne englobe un workflow complet, allant de leur préparation initiale, leur intégration et leur catalogage, en passant par la découverte d’insights grâce à l’intelligence artificielle (IA), jusqu’à la prise de décisions pilotées par les données. Les entreprises peuvent ainsi mieux valoriser leurs données grâce aux plateformes complètes de Qlik en matière d’intégration des données et d’analyse, qui génèrent de la valeur à chaque étape, tout au long du pipeline analytique.



Qlik Data Integration accélère la découverte et la disponibilité de données prêtes pour l’analyse, grâce au streaming en temps réel, à l’automatisation du data warehouse et à la création de data lakes.

Qlik Data Catalyst® enrichit et catalogue les données pour les rendre accessibles aux utilisateurs métiers de manière transparente et maîtrisée.

Qlik Sense® est une référence dans le domaine de l’analytique moderne avec son moteur associatif sans équivalent, ses fonctions avancées d’IA et son architecture multicloud évolutive.

Qlik Insight Bot™ renforce la capacité de l’utilisateur à explorer les données dans leur workflow par le biais de l’analytique conversationnelle.

Enfin, avec la récente acquisition de RoxAI et de son logiciel d'alertes intelligentes Ping, Qlik renforce encore sa capacité à analyser les données en temps réel pour déclencher des actions où et quand celles-ci peuvent faire la différence pour le succès de l’entreprise.



En proposant la seule plateforme complète du marché pour l’intégration et l’analyse des données, ainsi que l’ensemble le plus robuste d’offres analytiques en mode SaaS, Qlik permet aux entreprises de démocratiser l’accès et l’utilisation des données pour les rendre exploitables par chacun de leurs employés.



Qlik aide également les entreprises à adopter une approche DLaaS (Data Literacy as a Service) afin d’instaurer une culture pilotée par les données, avec le lancement récent de ses offres Data Literacy Consulting Services et Signature Services, une première sur le marché. Le DLaaS est un modèle global assurant un succès continu et conçu pour promouvoir une culture de la donnée en optimisant trois aspects : la valeur des technologies et processus analytiques, le capital humain à travers un programme d’adoption de la Data Literacy à la fois complet, continu et indépendant des produits, ainsi que des analyses fondamentales s’appuyant sur un support d’entreprise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.



