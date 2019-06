Qualtrics lance une nouvelle fonctionnalité s’appuyant sur l’Intelligence Artificielle pour améliorer la qualité des données d’expérience récoltées

Qualtrics, entreprise leader du management de l’expérience, annonce le lancement d’ExpertReview – Response Quality, sa nouvelle solution s’appuyant sur l’Intelligence Artificielle. Celle-ci offre aux professionnels des études de marché, la possibilité de supprimer les feedbacks de mauvaise qualité permettant ainsi aux organisations de prendre les bonnes décisions, en se reposant sur des données plus précises.



“Obtenir des feedback de qualité est l’un des principaux challenges des études de marché. Les réponses de mauvaise qualité peuvent représenter près de 20% des données totales d’une étude » explique Xavier Oliel, DG France et Europe du Sud chez Qualtrics. « ExpertReview de Qualtrics utilise l’intelligence artificielle pour détecter automatiquement les réponses de mauvaise qualité, et les supprimer d’un simple clic, ce qui permet aux analystes d'accroître la confiance dans leurs données. »



Conçue sur la plateforme Qualtrics XM Platform™, Expert Review – Response Quality détecte automatiquement les mauvais participants tels que les bots et les répondants désengagés. Elle fournit des recommandations pour adresser le problème, tout en supprimant les réponses de mauvaise qualité en un clic. Plusieurs grandes marques utilisent déjà ExpertReview pour conduire des études de marché plus précises, et récoltent ainsi des données d’expérience plus éclairées, pour de meilleurs résultats. De plus, des fournisseurs d’échantillons tels que Lucid, la plus grande plateforme mondiale de répondants aux études sont partenaires de Qualtrics pour fournir une expérience d’étude cohérente et sécurisée.



« Etablir des standards de qualité des données est l’une de nos principales initiatives chez Lucid » explique Courtney Williams, Directrice Qualité chez Lucid. « ExpertReview élève la qualité, non seulement au sein de notre industrie, mais aussi dans les différents domaines d’activités couverts par Qualtrics. Grâce à notre partenariat avec Qualtrics nous prenons pleinement la mesure de l’impact d’ExpertReview sur le monde des données. »



ExpertReview - Response Quality permet aux analystes de :



- Détecter automatiquement les réponses invalides ou de piètre qualité en provenance de sources problématiques telles que les bots, les doublons, les tricheurs, les personnes qui répondent trop rapidement, ou de manière incompréhensible etc.



- Améliorer la pertinence des résultats en enlevant les réponses de mauvaise qualité de l’analyse finale.



- Eviter les écarts de qualité potentiels avec des recommandations intelligentes pour améliorer la trame de l’étude et les stratégies d’échantillonnage.



- Accroître la productivité et réduire les coûts en automatisant les procédures de nettoyage des données



« Notre vision est de moderniser la recherche avec des technologies intelligentes. Depuis son lancement il y a six mois, ExpertReview est devenu l’assistant logique à la recherche pour 80% des utilisateurs de Qualtrics Research » explique Xavier Oliel. « Les versions précédentes utilisaient l’IA pour dessiner des questionnaires intelligents (ExpertReview – Survey Quality) et pour gouverner les données collectées (ExpertReview – Compliance Assist). Avec ExpertReview – Response Quality, nous finalisons la recherche en améliorant la qualité des insights, une fois les données d’expérience collectées ».