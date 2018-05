QuantCube Technology, spécialiste de l’IA pour les prévisions macroéconomiques et financières, réalise une levée de fonds Series A auprès de Moody’s Corporation et Five Capital

Objectif : Accompagner sa croissance et son développement à l’international.



Le résultat des élections politiques, la croissance économique, le prix des matières premières ou encore la fluctuation des cours boursiers sont autant d’événements que QuantCube Technology est capable de prédire avec une grande précision à partir de l'analyse des données Big Data et grâce au talent d’une équipe spécialisée en IA, composée de data scientists multilingues.



Depuis sa création en 2013, la startup française traite en temps réel des milliards de données, hétérogènes et non structurées en provenance des quatre coins de la planète et issues des réseaux sociaux, blogs, commerce en ligne, prévisions météorologiques, imagerie satellite, etc.



Grâce à l’élaboration d’indicateurs prédictifs macroéconomiques et financiers, QuantCube Technology est ainsi en mesure de fournir de l’information économique stratégique, à court-terme pour des stratégies d’investissement, à moyen-terme pour les prévisions macroéconomiques et à long-terme pour prévoir le risque géopolitique. Sa clientèle internationale se compose principalement d’institutions financières, d’organisations gouvernementales tout comme de grands groupes.



Soutenue par une forte croissance, QuantCube Technology passe désormais à la vitesse supérieure et se lance à la conquête de l’international. Pour accompagner ce développement, la startup a réalisé une levée de fonds de 5 millions de dollars, auprès de Moody’s Corporation et de Five Capital, fonds d’investissement sponsorisé par CDC International Capital (Groupe Caisse des Dépôts), et Kingdom Holding Company.



Moody’s Corporation, acteur incontournable des marchés mondiaux de capitaux, délivre des notes de crédit, de la recherche et des analyses, contribuant à la transparence et à l’intégrité des marchés financiers. En 2017, Moody’s Investors Service (MIS), a lancé la division ‘Analytic and Technology Solutions’ afin d’élargir le champ de l’innovation et de la technologie de MIS, incluant des outils avancés en machine learning et en Intelligence Artificielle.

Selon Rob Fauber, Président de Moody's Investors Service, « alors que le rythme de l’innovation ne cesse de s’accélérer, QuantCube Technology se démarque en offrant des analyses puissantes grâce à de l’intelligence artificielle et à des algorithmes capables de traiter une multitude de données. Nous sommes ainsi ravis de pouvoir accompagner le développement de QuantCube Technology ».





Five Capital soutient les entreprises françaises dans leur développement international dans les pays émergents et plus précisément au Moyen-Orient, à l’image de QuantCube Technology. Selon Hugo Qermane, Managing Director de Five Capital, « La technologie de pointe et les algorithmes d’IA développés par QuantCube permettent aux chefs d’entreprises ainsi qu’aux responsables publics d’avoir accès à des solutions analytiques et prédictives avancées. Nous sommes ravis de soutenir Thanh-Long et son équipe dans son développement sur des marchés en pleine croissance, notamment au Moyen-Orient. ».



Pour Thanh-Long Huynh, Président – Directeur Général de QuantCube Technology, « Notre ambition est claire : nous souhaitons nous installer comme un leader mondial de l’analyse du Big Data à destination du secteur financier. Grâce à cette levée de fonds menée auprès de deux investisseurs prestigieux et stratégiques, nous avons toutes les cartes en main pour nous développer à l’international. L’objectif est ainsi d’ouvrir des filiales aux Etats-Unis et au Moyen-Orient d’ici la fin 2018, puis sur l’Asie au début de l’année 2019. »



Afin de soutenir cette expansion internationale, QuantCube Technology renforcera ses équipes opérationnelle, technologique et analytique, notamment dans divers segments d’IA.