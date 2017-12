Quanta Cloud Technology lance QxSmart, un système informatique Deep Learning haute-performance en partenariat avec ThinkParQ et Altair

Rédigé par Communiqué de Quanta Cloud Technology le 16 Décembre 2017

Quanta Cloud Technology (QCT), fournisseur mondial d’équipement, logiciel et services de cloud computing collabore avec les partenaires en matières de logiciels ThinkParQ et Altair Engineering afin d’étoffer son nouveau système informatique/Deep Learning hautes-performances (HPC/DL) QxSmart.



Ainsi, QTC élargit son éventail de solutions polyvalentes compatibles définies par les logiciels. Grâce à la combinaison de QxSmart HPC/DL avec les solutions BeeGFS® de ThinkParQ d’une part et PBS Professional d’Altair d’autre part, les clients bénéficient d’une architecture en cluster évolutive de haute performance. QTC est depuis de nombreuses années un fournisseur de solutions HPC, et QxSmart HPC/DL représente le sommet du travail de recherche et de développement de l’entreprise. Grâce au très bon niveau de coopération entre les partenaires de solutions ThinkParQ et Altair Engineering, les mises en application de matériel et de logiciels peuvent être intégrés et combinés d’une façon harmonieuse et ainsi générer une valeur ajoutée pour les clients de chaque entreprise.



La solution QxSmart HPC/DL de QCT

Elle peut être définie comme une utilisation modulable et adaptable pour les clusters hautes-performances (HPC) et les solutions hautes-performances ainsi que pour les analyses intensives de données. L’application associe l’infrastructure de pointe créée par QCT à la mise en place d’une architecture en cluster évolutive qui présente une excellente capacité dans le domaine du super-computing. Elle convainc par ses mises en œuvre améliorées grâce aux codes source ouverts prévalidés et aux outils commerciaux, qui ont pour fonction de faciliter la fourniture et la gestion de logiciels. La solution QxSmart offre une possibilité rapide et fiable de développement d’un environnement HPC/DL intersectoriel et, par là même, d’une mise à disposition accélérée de clusters. Avec QxSmart, QCT réagit aux particularités complexes concernant l’intensité de données et de calculs qui caractérisent les ensembles de données plus importants résultants des charges de travail propres aux systèmes informatiques hautes-performances d’aujourd’hui.



La solution BeeGFS de ThinkParQ

Cette solution est issue d’une scission de l’Institut Fraunhofer ITWMs. Elle est l’un des meilleurs systèmes parallèles de fichiers sur le marché. Cette solution a été développée spécialement pour faire face aux charges de travail intensives d’E/S dans des environnements qui nécessitent beaucoup de puissance; elle assiste actuellement des centaines de clients dans le monde entier. BeeGFS répartit les données utilisateur de façon transparente sur plusieurs serveurs et séduit par son administration simple et sa haute flexibilité, notamment les environnements de tampons de mémoire en rafales et hyper convergents, dans lesquels un serveur de stockage doit être introduit aussi pour le traitement des données. Grâce à l’installation simple sur le hardware QCT et en se basant sur l’optimisation rendue possible par la solution QxSmart, les utilisateurs peuvent redimensionner la performance et la capacité de la solution sans difficultés selon des milliers de nœuds à l’aide de l’interface utilisateur graphique simple à utiliser.



Grâce à toute une série de fonctions attractives, BeeGFS est une solution idéale pour les charges de travail haute-performance exigeantes dans des domaines comme les systèmes informatiques HPC, le Deep Learning (DL), l’analyse de grands volumes de données, les médias & le divertissement, les services financiers et beaucoup d’autres domaines. La solution est supportée nativement par diverses distributions Linux et fonctionne sur x86_64 et d’autres architectures informatiques. En outre, BeeGFS soutient plusieurs réseaux (par ex. Ethernet, InfiniBand, etc.) avec un dispositif de basculement dynamique et le système offre une marge d’erreur importante grâce à la réplication intégrée et des audits de systèmes des données. Il comporte aussi bien des outils pour les lignes de commandes que des graphiques et il facilite ainsi aux responsables informatiques sa gestion et son contrôle à l’aide de statistiques en direct. De plus, BeeGFS soutient des logiciels et des cadres d’application comme Samba/NFSv4/Hadoop, et permet ainsi un accès flexible aux banques de données.



« Compte tenu de la quantité toujours croissante de données que les clients des secteurs HPC et Deep Learning doivent gérer, nous constatons une très forte demande pour les solutions de stockage hautes-performances fiables. Nous sommes très fiers de travailler en association avec QCT, l’un des leaders sur le marché, afin de pouvoir offrir des solutions novatrices sur la base de la plateforme QxSmart de QTC, qui propose à ses clients une efficacité maximale. », déclare Sven Breuner, PDG de ThinkParQ.



« Puisque HPC prend progressivement pied sur différents marchés, QCT renforce sa sensibilité synergique par son association avec le partenaire ThinkParQ, lequel, avec sa solution BeeGFS, offre un système parallèle de grappes de fichiers à la pointe du secteur, » ajoute Mike Yang, Président de QCT. « Grâce à la combinaison de la technologie de notre entreprise, avec la solution ThinkParQs BeeGFS, nous offrons à nos clients un choix de mises en œuvres optimisées et évolutives sur le marché de l’informatique hautes-performances et du Deep Learning. »



Quant à la solution PBS Professional du partenaire Altair, il s’agit d’un système de gestion de la charge de travail rapide et performant. Il a été développé pour améliorer la productivité, optimiser le taux d’utilisation et l’efficacité afin de faciliter la gestion des clusters HPC, Clouds et des superordinateurs. PBS Professional automatise la planification, la gestion, le suivi et le rapport des tâches et cette solution a fait ses preuves au sein de systèmes complexes des Top500 [les 500 superordinateurs les plus puissants au monde] et de plus petits clusters.



« Altair se réjouit d’être le Workload-Manager privilégié de QCT » précise Sam Mahalingam, Directeur Technique chez Altair. « Nous pensons que notre coopération peut apporter à nos clients des avantages non négligeables et leur donner la possibilité d’accroître considérablement la rapidité et la qualité de leurs opérations commerciales. »



Mike Yang, Président de QCT, ajoute à ce sujet: « Étant donné que l’on trouve l’HPC dans des domaines de plus en plus nombreux et variés, nous sommes très heureux de travailler en collaboration avec Altair aussi dans de nouveaux secteurs. Car l’entreprise dispose, avec PBS Professional, de solutions de gestion de charge de travail à la pointe du marché et de planification des tâches au sein d’environnements informatiques à hautes performances. Nous sommes convaincus que nos clients communs peuvent offrir des solutions plus fiables, efficaces et intelligentes grâce à la combinaison de nos deux technologies dont les mérites ont été attestés. »









