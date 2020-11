Quantum élargit de manière significative sa gamme de solutions pour faciliter la classification, la gestion et la protection des données non structurées tout au long de leur cycle de vie

L’offre enrichie comprend les solutions suivantes :



· Quantum ATFS : cette nouvelle plate-forme de stockage basée sur des fichiers, avec classification intégrée des données, offre de nouveaux moyens de visualiser, d’automatiser et de placer les données au bon endroit, au bon moment.



· Système de fichiers Quantum StorNext® 7 : la dernière version du système de fichiers hautes performances de Quantum permet désormais d’automatiser le placement des données sur des disques NVMe pour les charges de travail à haut débit et à faible temps de latence.



· Stockage objets Quantum ActiveScale™ : Quantum étoffe sa gamme ActiveScale avec un système de stockage objets à trois nœuds de plus petite capacité, auquel s’ajoutent de nouvelles fonctionnalités, telles que le verrouillage d’objet, destinées à protéger les données critiques.



Ces nouvelles solutions seront commercialisées avant les événements Quantum VirtualQ I Transform organisés les 17 et 19 novembre. Elles seront disponibles via une licence d’abonnement logicielle basée sur la capacité, ce qui démontre l’engagement de Quantum à proposer des produits de gestion des données non structurées avec des options d’achat et de déploiement adaptées aux besoins des entreprises.



Aider les clients à exploiter la valeur des données non structurées



Face à la croissance exponentielle des contenus et à la hausse de leurs déplacements, les entreprises peinent à gérer la prolifération des données non structurées et à en exploiter toute la valeur en raison d’un manque de visibilité et de contrôle. Les progrès de l’intelligence artificielle et de l’analytique créent de nouvelles exigences en matière de gestion du cycle de vie, notamment l’accessibilité des données pendant plusieurs décennies, ainsi que la protection contre la perte de données, les incidents et les cyberattaques. Avec ses solutions capables de gérer les contenus tout au long de leur cycle de vie, Quantum permet aux clients d’appréhender ce nouvel environnement de données, et de gérer les informations et le stockage de manière à gagner en productivité et en efficacité.



Témoignages



Ashish Nadkarni, vice-président de groupe au sein de la division Systèmes, plates-formes et technologies d’infrastructure, IDC : « La croissance massive des données non structurées pourrait constituer un facteur déterminant pour les industries et les économies du 21e siècle. Ces données sont omniprésentes. Elles sont créées et traitées à la périphérie, transférées à la fois vers le Cloud et le datacenter principal, tout en étant stockées et protégées à plusieurs endroits. Quantum met à la disposition des entreprises tous les outils nécessaires pour conserver et protéger ces précieuses informations pendant des décennies, avec la possibilité de les rechercher et d’y accéder facilement en vue d’analyses futures. »



Lance Hukill, vice-président des ventes, Chesapeake Systems : « Quantum propose une approche plus intelligente de la gestion des données non structurées, un enjeu de plus en plus décisif pour bon nombre d’entreprises. La méthode d’octroi de licences de Quantum apporte par ailleurs une réelle valeur ajoutée aux clients et constitue pour eux le meilleur moyen de se procurer les ressources dont ils ont besoin. »



Jamie Lerner, président-directeur général, Quantum : « Nos clients font face à une croissance massive des contenus vidéo et des données non structurées. La capacité à exploiter leur valeur, à les « enrichir », permettra aux entreprises d’aller de l’avant. Elle favorisera la prochaine découverte, la prochaine innovation, de nouveaux modes de communication et de divertissement, ou encore de nouveaux modèles d’activité. Notre stratégie d’innovation vise principalement à trouver de nouveaux moyens d’exploiter la valeur des contenus vidéo et des données non structurées afin d’aider nos clients à résoudre leurs problèmes métiers les plus urgents. L’élargissement de notre offre constitue une étape importante vers la mise en place de ce modèle. »