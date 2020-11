Quantum associe gestion des données et du stockage au sein de sa nouvelle plate-forme ATFS

Quantum Corp. présente aujourd’hui sa toute nouvelle plate-forme de gestion du stockage et des données : Quantum ATFS. Il s’agit de la première plate-forme de stockage réseau à associer visibilité et classification en temps réel des données, et besoins applicatifs, en déterminant comment les ressources de stockage sont allouées et utilisées. Une connaissance approfondie de leurs données permet aux entreprises de visualiser ces mêmes données sans avoir à utiliser un système de fichiers, d’automatiser leur placement en fonction de règles définies et d’optimiser leurs ressources à l’aide de règles de transfert de données just-in-time. Cette mise en correspondance entre données et applications sur site ou dans le Cloud permet à Quantum de renforcer sa stratégie, celle de devenir le premier fournisseur de services de gestion et de stockage des données non structurées au monde.



« Les équipes d’ingénierie de Quantum ont collaboré avec des experts du stockage pour relever les nombreux défis auxquels les équipes informatiques sont confrontées lorsqu’il s’agit de l’évolution de leurs besoins de stockage. Elles ont ainsi conçu une solution innovante et ultra-performante dotée d’une technologie, de fonctionnalités d’identification de la provenance des données et d’outils analytiques de pointe pour offrir une plate-forme de stockage qui s’adapte aux besoins des équipes informatiques, et non l’inverse » précise le professeur Jeffrey McDonald, directeur des systèmes d’information chez The Hormel Institute.



Optimisation des ressources de stockage fondée sur et pour les données



Les clients se livrent aujourd’hui à des « actes contre nature » pour gérer leurs données, en s’essayant à estimer la capacité dont ils ont besoin et l’emplacement de stockage de leurs données, ou en parcourant des systèmes de fichiers pendant des jours. Ils ont souvent des doutes sur ce qu’ils peuvent supprimer et à quel moment ils peuvent le faire. Résultat : des silos de données, et une perte de contrôle et de visibilité. La technologie ATFS (All-Terrain File System) répond à cet enjeu. Elle est conçue pour garantir un placement adapté et just-in-time des données, et répondre ainsi aux besoins en termes de performances, de résilience, de disponibilité et d’accès des applications et des workflows. La technologie ATFS offre donc une expérience cohérente aux utilisateurs finaux qui souhaitent déployer des ressources sur site ou dans le Cloud.



En mettant à profit la classification des données, les métadonnées et le tagging orienté activités pour rationaliser et optimiser l’utilisation des ressources de stockage, la technologie ATFS transforme la logique économique associée au stockage, en éliminant les coûts dont les entreprises s’acquittent pour bénéficier des meilleures performances. Cette technologie est conçue pour gérer les ressources matérielles sous forme de service en lien avec l’application concernée, au moment et à l’endroit où elle en a besoin, et ce à grande échelle.



« Le système ATFS que nous utilisons chez 5 Guys Named Moe est l’épine dorsale de nos projets très haut débit de migration de données dans le Cloud », déclare Eric A. Reid, responsable de la post-production chez 5 Guys Named Moe, Inc. « La fonction de tagging des métadonnées intégrée à la plate-forme ATFS nous donne les moyens d’établir des priorités de manière efficace et de nous assurer que l’espace NVMe est automatiquement alloué aux tâches les plus gourmandes en ressources, sans aucune intervention manuelle. Nous réduisons nos coûts globaux tout en étant certains que nous nous appuyons sur un bon équilibre entre espace de stockage et performances optimisées pour nos workflows. »



Des performances prévisibles et constantes



Le système ATFS ingère les données, qui peuvent être stockées sur disque flash, chargées en masse ou déposées dans le Cloud en fonction des règles définies. Elles peuvent également prendre la forme de tags définis par l’application ou être chargées manuellement. Les performances dépendent de la taille de l’ensemble de données actif. Les règles automatisées définissent l’emplacement des données « just-in-time » pour soutenir les charges de travail. Elles permettent également de gagner en efficacité et d’améliorer la productivité par unité de stockage.



Collaboration fluide dans le Cloud et mobilité des données



En automatisant la classification et le placement des données, la technologie ATFS est adaptée à un vaste éventail de cas d’utilisation :



· Automatisation des workflows applicatifs : la technologie ATFS s’intègre à vos systèmes de gestion des ressources, outils de planification et autres applications pour automatiser vos tâches à l’aide d’API, que vous évoluiez dans le secteur des sciences de la vie, des médias et du divertissement, de la finance et bien plus encore.



· Rétention active des données : les métadonnées et les tags simplifient à terme l’accès aux données.



· Déploiement de ressources dans le Cloud : faites votre entrée dans le Cloud grâce à des applications Cloud ou utilisez la technologie ATFS pour la rétention de vos grands ensembles de données.



· Collaboration : sécurisez le partage de vos données au sein et en dehors de votre entreprise, sans créer de doublons.



· Contrôle des données : assurez votre conformité aux réglementations et meilleures pratiques en termes de rétention, de protection et d’accès pour garantir la provenance de vos données.



Disponibilité



La plate-forme ATFS est disponible à la commande dès le mois de décembre, sous forme d’instance logicielle installée sur une appliance Quantum.



Témoignages



Scott Sinclaire, analyste senior chez ESG : « L’adoption du Cloud continue de s’accélérer à mesure que les entreprises exigent davantage d’élasticité de la part de leurs ressources de stockage, de leurs capacités informatiques et de leur budget. La plate-forme ATFS est conçue pour s’adapter à ce nouveau paysage de données, afin d’offrir aux entreprises la visibilité dont elles ont besoin pour valoriser leurs données non structurées. »



Ed Fiore, directeur général de la division Stockage primaire chez Quantum : « Pour les clients qui gèrent des millions voire des milliards de fichiers, la classification de ces derniers, qui va de pair avec leur organisation, la possibilité d’effectuer des recherches et un placement basé sur des règles, est une avancée importante vers le contrôle de la prolifération massive des données non structurées. Nous avons conçu la plate-forme ATFS pour répondre à ces défis, dans le but de faire correspondre besoins des applications et ressources de stockage en temps réel, et d’offrir une meilleure visibilité sur les données. »