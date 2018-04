RGPD, un nouveau pacte de confiance avec vos clients

Le principe de transparence prôné par le RGPD exige, dit le texte officiel du 27 avril 2016, que les informations relatives au traitement des données à caractère personnel soient « aisément accessibles, faciles à comprendre, et formulées en des termes clairs et simples » [art. 39]. Ce n’est pas vraiment nouveau mais, quand on pense aux politiques de confidentialité/Privacy Policy de la plupart des sites web – ou, pire, des réseaux sociaux… – on se dit que ce n’est pas un luxe d’insister sur la clarté et l’intelligibilité, auxquelles on rajouterait volontiers la concision… Les documents d’information actuels, rédigés par les départements juridiques, sont tellement indigestes que, même connaissant les risques et de plus en plus soucieux de la protection de notre vie privée, nous ne les lisons pas. En tant que consommateurs, nous nous contentons tous de cocher la case attestant que nous en avons pris connaissance.

La bonne idée est de profiter de l’entrée en application du RGPD pour réécrire votre politique de confidentialité en pensant un peu plus aux clients qui vont devoir (ou sont censés) la lire. C’est d’autant plus important que vous allez désormais devoir recueillir leur consentement explicite (ou leur refus) sur les usages et traitements que vous envisagez de faire sur les données que vous recueillez.



Cela va déranger les habitudes d’opacité de plus d’un géant d’Internet et autres data brokers. Ainsi, en mai 2017 la Cnil infligeait à Facebook une amende de 150 000 euros pour de nombreux manquement à la loi informatique et liberté actuelle dans sa gestion des données personnelles des utilisateurs. La sanction était certes dérisoire pour un acteur comme Facebook, mais les motifs étaient intéressants : il lui était notamment reproché de « procéder à des combinaisons massives des données personnelles des internautes à des fins de ciblages publicitaires », alors que ces derniers « n’y ont pas consenti et ne peuvent pas s’y opposer ». On lui reprochait aussi de ne pas recueillir le consentement exprès des internautes lorsqu'ils renseignaient des données sensibles dans leurs profils, et en particulier leurs opinions politiques, leurs croyances religieuses ou leur orientation sexuelle.

Il aura fallu le scandale des données collectées par Cambridge Analytica et l’audition de Marc Zuckerberg auprès du Congrès Américain pour que le géant des réseaux sociaux annonce finalement sa mise en conformité avec le règlement européen.