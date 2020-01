RPA : selon une étude ABBYY, près de 3/4 des entreprises françaises enregistrent un ROI positif dès la première année d'adoption

Selon une étude réalisée par ABBYY, le spécialiste de solutions d'intelligence digitale, 96 % des entreprises françaises ont investi dans des projets d'automatisation en 2019. Les systèmes automatisés et l'intelligence artificielle sont les technologies d'automatisation les plus populaires. Pourtant, seulement 28 % des entreprises françaises déclarent avoir investi dans le RPA, qui est pourtant essentiel pour tirer parti des technologies d'automatisation susmentionnées.



Le RPA en France : un taux d'adoption en décalage avec les avantages économiques constatés



Les technologies de RPA présentent des avantages économiques, les chiffres l'en attestent :



69 % des entreprises françaises obtiennent un retour sur investissement en moins d'un an.

Près d'un tiers (31 %) d'entre-elles enregistrent un retour sur investissement au moins deux fois supérieur à la somme investie initialement.



En France, les entreprises du secteur bancaire et financier arrivent en tête du classement des entreprises qui investissent le plus sur les technologies RPA (32 %), tandis que le secteur industriel se positionne second avec 26 %. Il existe un véritable clivage entre les secteurs : dans le domaine du juridique, par exemple, le RPA n'est adopté qu'à hauteur de 7 %.



Compétitivité de la France : les entreprises manquent-elles une opportunité ?



Sous-exploité, le RPA permet à plus de la moitié (56 %) des entreprises françaises qui l'ont implémenté d'accroître leurs revenus, tout comme leurs rendements (54%).Ces avantages concurrentiels ont de surcroît permis à 42 % des entreprises répondantes d'augmenter leur part de marché et d'enregistrer une amélioration de la productivité de leurs équipes (35 %).



« Les technologies qui permettent aux entreprises d'améliorer leurs processus business et leur productivité sont aujourd'hui à portée de main des décideurs. C'est notamment le cas au sein des secteurs dans lesquels les processus sont omniprésents comme les secteurs bancaires et financiers. Il est indispensable d'informer les décideurs sur les avantages concurrentiels et économiques qu'offre la mise en place de technologies de RPA. Mais l'avènement de la RPA a permis aux décideurs de réaliser qu'ils ont également besoin de l'intelligence artificielle pour bénéficier d'une gestion efficiente du contenu et des processus structurés comme non structurés. Les technologies d'intelligence digitale seront à terme la clef pour pérenniser les modèles d'affaires dans l'économie de demain. », explique Neil Murphy, VP Global Business Development chez ABBYY.