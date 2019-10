Rapport IDC : SAS reconnu comme le leader de l’analytique avancée et prédictive en termes de parts de marché

L’éditeur s’est en effet en emparé de 27,7 % du marché dans cette catégorie en 2018. Depuis 1997, date du premier rapport d’IDC sur les solutions d’analytique avancée et prédictive, SAS est systématiquement positionné comme le leader du marché et enregistre chaque année une croissance de ses revenus dans cette catégorie.



« Face au volume croissant et à la complexité grandissante des données, et à l’heure où les organisations cherchent à prendre de meilleures décisions plus rapidement, le besoin de solutions d’analyse avancée et prédictive telles que celles de SAS est de plus en plus répandu et manifeste », déclare Chandana Gopal, directrice de recherche sur les solutions de business analytics chez IDC. « SAS est leader en matière de part de marché, et enregistre une croissance soutenue, année après année. »



« L’éditeur continue d’innover dans le domaine de l’intelligence artificielle et dans les technologies qui sont au cœur de ce concept, de l’image à l’apprentissage automatique, de la génération de langage naturel au computer vision. Le leader de l’analytique s’efforce également de continuer à s’adapter à la demande croissante de capacités d’analyse suffisamment puissantes pour transformer les données en valeur. »



SAS réinvestit plus de deux fois plus en R&D que le montant moyen engagé par les plus grandes entreprises de nouvelles technologies. En 2018, l’éditeur a ainsi affecté 26 % de son chiffre d’affaires global au développement de logiciels axés sur l’intelligence artificielle (IA), l’IoT, la gestion des données et l’analytique. Afin de continuer à encourager l’innovation et les progrès en matière d’analytique, l’entreprise s’est également engagée à investir 1 milliard de dollars dans l’IA au cours des trois prochaines années.



« Notre innovation continue, qui se reflète clairement dans notre plateforme et nos technologies d’intelligence artificielle, aide les responsables, cadres et data scientists à changer la trajectoire de leur organisation grâce à l’analytique avancée », déclare Jim Goodnight, CEO de SAS. « Qu’il s’agisse de proposer aux data scientists des capacités avancées d’apprentissage automatique ou des outils analytiques fournissant aux décideurs des réponses en temps réel à leurs questions, SAS est déterminé à mettre les données et technologies à l’œuvre, en les rendant accessibles à tous les utilisateurs, et en facilitant leur contribution aux résultats des entreprises. »



En outre, SAS détient la 2e plus grande part de marché dans le domaine des logiciels d’intelligence artificielle selon le rapport d’IDC portant sur les Parts de marché des plateformes d’intelligence artificielle en 2018. Ce dernier constate notamment qu’en dépit de la progression soutenue du marché mondial de l’IA l’année dernière, la croissance de SAS a été plus de trois fois plus rapide que celle que l’ensemble de l’industrie avec un taux de 104,6 %.



La plateforme SAS® offre un puissant socle analytique, et permet de gérer chaque phase du processus analytique d’une organisation depuis un seul et même point, de la collecte et la préparation des données au développement, à la gestion, et au déploiement de puissants modèles. De plus, grâce au moteur d’analyse cloud et in-memory SAS® Viya® (une composante de la plateforme SAS), les clients peuvent générer rapidement des connaissances précises et fiables.