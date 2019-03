Renault-Nissan-Mitsubishi lance l’Alliance Intelligent Cloud sur Microsoft Azure

Renault-Nissan-Mitsubishi, première alliance automobile mondiale, annonce le lancement de l’Alliance Intelligent Cloud, une nouvelle plateforme qui permettra à Renault, Nissan et Mitsubishi Motors de fournir des services connectés à bord des véhicules vendus sur la quasi-totalité des 200 marchés couverts par les entreprises membres de l’Alliance. Grâce aux efforts menés par l’Alliance et Microsoft, le programme de véhicules connectés le plus ambitieux de toute l’industrie automobile sera, grâce à des technologies Cloud, d’intelligence artificielle et d’Internet des objets fournis par Microsoft Azure, déployé dans le monde entier. Grâce au Cloud Azure de Microsoft, l’Alliance propose à l’ensemble de son écosystème une plateforme mondiale capable de collecter, de gérer et d’analyser un large volume de données générées par les véhicules connectés pour fournir des services intelligents.



Kal Mos, directeur véhicules connectés Alliance, souligne : « Avec la plateforme de connectivité embarquée que nous déployons aujourd’hui, les clients de Renault, Nissan et Mitsubishi vont connaître une nouvelle révolution numérique. En effet, grâce à la collaboration entre l’Alliance et Microsoft, nous avons mis en place la plateforme pour véhicules connectés la plus puissante et la plus étendue au monde. Les avantages offerts par la taille de l’Alliance nous permettent de construire une plateforme de cloud intelligent, représentant désormais un nouveau standard pour tout ce secteur industriel. »



« Renault-Nissan-Mitsubishi est un partenaire de longue date et le premier partenaire stratégique de notre plateforme Microsoft de véhicules connectés, poursuit Jean-Philippe Courtois, Vice-président exécutif et Président monde des ventes, du marketing et des opérations de Microsoft. La mise en production actuelle de l’Alliance Intelligent Cloud va permettre l’arrivée sur le marché d’une nouvelle génération de services connectés hébergés par Microsoft Azure. »



Commercialisées au Japon et en Europe, la nouvelle Renault Clio et certaines versions de la Nissan Leaf seront les premiers véhicules à embarquer la technologie Intelligent Cloud. Ces véhicules seront les premiers équipés de la technologie de Microsoft à être proposés au grand public.



Les véhicules utilisant l’Alliance Intelligent Cloud disposeront d’un accès continu à Internet permettant de bénéficier de diagnostics détaillés à distance, d’un déploiement continu de logiciels, de mises à jour de firmware et d’un accès à des services d’info-divertissement.



L’Alliance Intelligent Cloud est une plateforme évolutive et performante qui associera des solutions déjà existantes à des fonctionnalités actuelles et futures portant sur des services de mobilité. Fondée sur des échanges de données, la plateforme s’appuiera sur une intelligence artificielle de pointe et des scénarios analytiques pour accélérer la mise sur le marché d’innovations.



Optimisée pour être rapide et efficace, l’Alliance Intelligent Cloud proposera des fonctionnalités comprenant des services à distance, une maintenance prédictive, un système de navigation connectée, une assistance en ligne, des mises à jour logicielles plus fluides et d’autres services personnalisés.



L’Alliance adopte une approche unique pour saisir les opportunités commerciales offertes par les véhicules connectés en possédant, exploitant et concevant sa propre plate-forme de cloud intelligent sur Azure.



A l’avenir, l’Alliance Intelligent Cloud sera capable de connecter les véhicules de l’Alliance à une infrastructure de villes intelligentes, en cours de développement, et à de potentiels partenaires. Cette nouvelle initiative permettra à tout partenaire potentiel de l’Alliance de bénéficier d’un point d’entrée unique pour l’accès aux données générées par les véhicules connectés.