Renforcer l'économie des données avec la 5G et l'Edge Computing

L'Edge computing ouvrira la voie à la 5G



En dépit du battage médiatique massif autour de la 5G, cette technologie reste encore nouvelle, et n'a été déployée pour l'instant que sur quelques marchés hautement contrôlés. L'Edge computing, avec ses capacités accrues et ses coûts réduits en termes de traitement de données, pourrait bien jouer un rôle clé dans le renforcement des réseaux 5G. Ces atouts pourraient se traduire par une latence plus faible et une résilience plus élevée des réseaux 5G, ce qui profiterait aux projets informatiques.



La 5G en proche périphérie



Jusqu'à présent, l'Edge computing a principalement bénéficié à la « proche périphérie » de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire aux environnements de fabrication IIoT de l'entreprise. La 5G quant à elle, est destinée à accroître considérablement les capacités de l'IIoT dans ce type d'environnement.



Les réseaux 5G privés amélioreront donc considérablement la capacité des dispositifs connectés à communiquer entre eux. En construisant des réseaux 5G plus performants pour unifier les opérations au sein de l'usine, il deviendra beaucoup plus facile de gérer et de contrôler le réseau. Par conséquent, cela favorisera une économie de coûts et facilitera l'optimisation des processus de fabrication et d'assemblage des industries.



La 5G en périphérie éloignée



La « périphérie éloignée », par opposition à la « périphérie proche », s'étend au-delà des installations d'une entreprise. Elle concerne les interactions avec ses autres partenaires commerciaux tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Il peut par exemple s'agir d'entrepôts à distance ou du déploiement de machines dans une autre usine.



La vitesse de réseau accrue de la 5G permettra également aux dispositifs IIoT de communiquer dans des environnements distants, et à une station centrale d'analyser les performances des machines. Par exemple, les fabricants de dispositifs IIoT intègrent désormais des composants matériels à leurs appareils afin de prendre en charge les applications en périphérie. Grâce à ces applications, les vendeurs d'équipements ont la capacité de surveiller à distance les performances des machines, ce qui leur permet de prévoir à quel moment la maintenance des machines doit être effectuée. Les industries manufacturières peuvent ainsi renforcer leurs relations avec leurs partenaires en les aidant à minimiser les temps d'indisponibilité susceptibles d'affecter leur productivité.



Connecter plus que jamais les industries manufacturières et leurs consommateurs



Les manufacturiers ont souvent du mal à comprendre ce qui incite véritablement leurs consommateurs à acheter leurs produits. En effet, entre les canaux de distribution et les opérations après-vente, il devient très difficile pour les entreprises d'être au plus proche de leurs consommateurs, pour évaluer leurs besoins et recueillir leurs retours sur les produits.



Dans ce contexte, la connectivité 5G et les capacités d'analyse des données en périphérie aideront les produits IIoT grand public à fournir aux manufacturiers des données de performance, et ceci même une fois déployés, sans pour autant nuire à la confidentialité des données des clients. Les industries manufacturières disposeront ainsi de capacités accrues pour évaluer les performances et l'utilisation de leurs produits. Elles seront ainsi en mesure de prendre des décisions plus éclairées en matière de recherche et de développement de produits.



Construire une économie intelligente



À terme, la 5G et l'Edge computing contribueront considérablement au développement des capacités d'analyse des données dans l'ensemble de l'économie. Les manufacturiers seront mieux équipés pour optimiser leur production et pour assurer le suivi de leurs dispositifs dans des environnements distants. Les utilisateurs quant à eux, bénéficieront aussi d'une réduction des temps d'indisponibilité des équipements critiques. Enfin, ce niveau d'exploitation des données profitera aux consommateurs tout en permettant aux manufacturiers d'améliorer la qualité de leurs produits.