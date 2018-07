Retour d'expérience de Camaïeu suite à l'utilisation de solutions de data quality en magasin et sur le web

CONTEXTE ET ENJEUX :



La qualité de données :



Disposer de données qualifiées permet de garder le contact avec les clients et leur soumettre des offres (par email ou sms) pour développer les ventes. Sans moyen de contrôle, les données saisies sur les différents canaux de collecte peuvent s’avérer hétérogènes et erronées. Pour pallier à ces enjeux, Camaïeu a évoqué le souhait de pouvoir maintenir la qualité de sa base de données tout en vérifiant en temps réel les données saisies aussi bien sur le web qu’en magasin.



L’expérience utilisateur (UX) :



En magasin : Assister les vendeuses pour limiter le temps d’attente en caisse et rendre l’opération de création de carte de fidélité la moins fastidieuse possible.

Sur le web : Guider les internautes et optimiser le formulaire de contact grâce à l’aide à la saisie pour ainsi éviter les abandons de panier.



Les actions marketing :



Limiter le taux de hardbounces lors des campagnes emails / SMS dû à des emails / numéros de mobile erronés et éviter les retours courrier appelés aussi NPAI / PND liés à une adresse incomplète, mal orthographiée etc.

En disposant de données fiables, l’enseigne cherchait également à pouvoir segmenter et cibler les clientes par rapport à leur zone géographique.



LA RECHERCHE DU PRESTATAIRE REMPLISSANT LES CRITERES SUIVANTS :



- Couverture internationale

- Facilité d'intégration des solutions

- Tarifs et diversité des solutions proposées

- Réactivité et flexibilité



« De par son expertise et son rôle de conseil, Cap Adresse a su s'adapter à nos divers enjeux aussi bien sur le plan national qu'international. Les solutions proposées ont permis d'accompagner d'une part, nos vendeuses lors de la saisie des coordonnées en caisse et d'autre part, nos clients lors de leurs inscriptions sur le web, tout en garantissant la qualité des données stockées. Nous en sommes entièrement satisfaits, c'est pourquoi, d'autres projets verront bientôt le jour ! » Grégory TYROU, Responsable Domaine Client - CAMAÏEU INTERNATIONAL



DESCRIPTIF DU PROJET :



En magasin : En 2011, les clientes devaient renseigner leurs coordonnées sur un coupon. En 2013, les données sont finalement saisies directement en caisse par les vendeuses. Le besoin d’assister et de contrôler les données s’est donc fait sentir.

Sur le web : En 2009, Camaïeu lance son site e-commerce et décide trois ans après d’intégrer des modules d’autocomplétion, de vérification pour améliorer l’UX et contrôler les données dès la saisie.



QUELLES SOLUTIONS DE DATA QUALITY ?



Camaïeu décide d’implémenter deux modules en temps réel : un pour faciliter la saisie et contrôler les emails, un autre, pour normaliser les adresses postales dans 726 magasins (654 en France, 40 en Pologne, 28 en Belgique et 4 au Luxembourg) et sur 2 sites e-commerce (France + Pologne).



Pour garantir la véracité des bases de données et maintenir à jour le référentiel client unique, des traitements récurrents sont également réalisés.



BILAN :



Une base de données qualifiée et structurée :

Conforme au RGPD

Baisse des coûts de non-qualité (retour colis, etc.)



Des actions marketing optimisées :

Diminution des NPAI (courriers postaux) + Optimisation des frais d'envois postaux

Diminution des Hardbounces (emailing)



Recrutement des nouveaux clients simplifié en magasin :

Les modules installés directement en caisse motivent les équipes à créer une carte de fidélité



Un formulaire dynamique sur le web :

L'aide à la saisie apporte un confort aux internautes