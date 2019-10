Rubrik lance Polaris Sonar pour répondre aux enjeux de compliance et de réglementation des données

Rubrik, le spécialiste de la gestion des données dans les environnements multicloud annonce le lancement de Polaris Sonar. Cette application SaaS, introduite avec la mise à jour Andes 5.1 apporte des fonctionnalités poussées de gestion de la compliance et des réglementations au niveau des données.



Polaris Sonar permet de détecter, de rechercher et de classer les données sensibles dans tout l’environnement de l’entreprise sans passer par l’ajout d’une solution supplémentaire. En complément, la solution Sonar applique le machine learning pour identifier les données sensibles, telles que les informations personnelles identifiables, permettant aux entreprises de détecter facilement où se trouvent certains types de données sans affecter les environnements de production.



Polaris Sonar applique la machine learning pour scanner et à classifier données sensibles sans passer par l’installation d’agents ou impacter la production. L’application s’appuie sur des modèles de règles préconstruits pour identifier les types de données sensibles les plus courants à partir des règlements et des normes tels que GDPR, PCI-DSS, HIPAA et GLBA. L’application de techniques de NLP (Natural Language Processing) permet également de limiter le nombre de faux positifs.