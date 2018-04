SAS aide les services de police à résoudre des affaires complexes

La moindre information peut servir de fil conducteur permettant de démanteler l'intégralité d’un réseau criminel. SAS aide les services de police à établir des liens entre les informations, à transformer ces informations en renseignement exploitable et à gérer le déroulement des investigations à l’aide de SAS® Intelligence and Investigation Management. Tirant parti de SAS Visual Investigator, SAS Intelligence et Investigation Management permet d'intégrer davantage d’informations dans le but de détecter des activités criminelles sophistiquées, d'établir des correspondances en temps réel et d'améliorer la collaboration dans le cadre des enquêtes criminelles.



Les forces de l’ordre évoluent dans un environnement de plus en plus complexe, leurs enquêteurs disposant de quantités de données sans précédent. Pour faire avancer une enquête ou développer une activité de renseignement, il est essentiel de faire parler ces données et de déceler leurs relations sous-jacentes.



Composant de l’offre SAS® Viya®, SAS Visual Investigator alerte les enquêteurs, les équipes en charge des dossiers ou les analystes en cas d'intensification des risques ou des menaces. En combinant l'analytique textuelle avancée avec des espaces de travail visuels dynamiques et interactifs, SAS permet aux analystes d'identifier facilement les causes d'événements ou d'alertes, et d’orienter les actions opérationnelles sur la base des informations découvertes grâce à l’analytique.



« Si les applications de SAS Visual Investigator sont très diverses, SAS Intelligence and Investigation Management s'adresse tout particulièrement aux forces de l’ordre » déclare Michael Ames, Senior Director for Fraud, Compliance and Investigation Solutions chez SAS. « La solution accélère l’examen de piles de rapports et fournit de nouveaux indices aux enquêteurs qui disposent ainsi de délais plus confortables pour les examiner et mettre les criminels hors d'état de nuire. »



L'environnement fourni par SAS Intelligence and Investigation Management permet de gérer et de fusionner de grands ensembles de données disparates afin d’obtenir une vue unique pour chaque entité. Les informations sont sécurisées, tandis que la sécurité basée sur les rôles garantit que les niveaux d'accès appropriés sont appliqués aux données, afin d'en prévenir toute utilisation non autorisée. Les espaces de travail collaboratifs aident les équipes à combiner les méthodes traditionnelles d'enquête et de renseignement avec des fonctionnalités analytiques avancées.



SAS Intelligence and Investigation Management permet de gérer tout type d'enquêtes, depuis les délits mineurs jusqu’aux incidents majeurs nécessitant des réponses complexes. La solution utilise l'analyse textuelle pour effectuer une recherche sur les données structurées ou non structurées (par exemple, des témoignages) afin d'aider les enquêteurs à isoler les entités pertinentes et à établir les liens avec les données correspondantes. Les enquêteurs sont ainsi en mesure d'obtenir rapidement des informations sur les réseaux et les relations sous-jacentes. Grâce à des espaces de travail dédiés à la visualisation, il est possible de gérer simultanément plusieurs flux d'investigation et de formuler des hypothèses par l’exploitation des réseaux d’entités, des chronologies et des vues cartographiques.



Lutter contre les délinquants récidivistes à Cary, en Caroline du Nord

Réputée pour être l'une des municipalités les plus sûres du pays, la ville de Cary, en Caroline du Nord, a récemment sélectionné SAS Intelligence and Investigation Management pour restructurer son service de renseignements criminels. Afin de créer des ressources stratégiques et tactiques visant à faciliter les enquêtes policières, l'unité a fusionné les bases de données de la police et du gouvernement avec d’autres sources issues d’Internet et des médias sociaux. Les recherches manuelles et l'extraction, le filtrage et le formatage des résultats représentent une importante charge de travail qui nécessite la création manuelle de documents chaque fois qu'une enquête est lancée.



SAS Intelligence and Investigation Management a été conçu pour réduire considérablement les délais et les efforts de production des rapports de renseignement. Les services de police de Cary peuvent ainsi identifier les délinquants les plus actifs et mieux allouer les ressources en vue de réduire le taux de criminalité. La visualisation des données, la reconnaissance des entités et l'analyse de réseaux permettront à la police de Cary d'identifier les « principaux délinquants » de manière plus rapide, plus objective et plus fiable.



Par exemple, en appliquant la fonction « nuage de mots » aux dossiers et aux données concernant les arrestations, les agents des services de police sont en mesure de visualiser instantanément les noms des suspects et des auteurs présumés les plus actifs. SAS Intelligence and Investigation Management est capable d'analyser la liste de noms ainsi obtenue, d'identifier les relations, et de dessiner un tableau complet des activités criminelles en vue de déterminer les noms répondant aux caractéristiques du délinquant principal.



En appréhendant mieux les tendances et les modèles de l'activité criminelle, la police de Cary est en mesure de déployer les ressources nécessaires pour prévenir et contrecarrer toute activité illicite. SAS Intelligence and Investigation Management permet de visualiser et de présenter de façon géospatiale les données enregistrées par les services d'urgence et les forces de l’ordre afin d'identifier les « zones sensibles » qui nécessitent un renforcement de la présence policière en fonction du jour et de l'heure, ainsi que le déploiement de caméras de surveillance, un meilleur éclairage ou la mise en place d'autres moyens de dissuasion.



« Au final, SAS Intelligence and Investigation Management permet aux forces de l’ordre de mettre leurs données au service de la sûreté et de la sécurité des collectivités qu'ils desservent » conclu Michael Ames. « En leur permettant de mener leurs enquêtes d'une manière proactive, SAS constitue pour les hommes et les femmes en uniforme une aide précieuse pour remplir leur mission essentielle qui consiste à préserver la sécurité des citoyens. »