SAS et Microsoft unissent leurs forces afin de définir l’avenir de l’analytique et de l’IA

Microsoft Corp. et SAS annoncent un partenariat technologique et stratégique étendu. Les deux entreprises permettront ainsi à leurs clients d’exécuter des applications SAS® dans le cloud en toute simplicité, de déployer leurs solutions métier et de tirer toute la valeur de leurs initiatives de transformation digitale. Dans le cadre de leur partenariat, les éditeurs migreront les produits et solutions analytiques spécialisées de SAS sur Microsoft Azure, qui deviendra fournisseur de services cloud de référence pour l’offre SAS Cloud. Les solutions et l’expertise de SAS offriront également une valeur ajoutée aux clients de Microsoft dans les secteurs des services financiers, de la santé et bien d’autres secteurs. Ce partenariat tire parti de l’intégration entre les technologies SAS et les solutions cloud de Microsoft pour Azure, Dynamics 365, Microsoft 365 et Power Platform, et renforce la vision commune des éditeurs pour démocratiser l’IA et l’analytique.



« Notre partenariat permettra à nos clients communs d’accélérer leur croissance et d’actionner de nouveaux leviers d’innovation en profitant du vaste portefeuille d’offres analytiques de SAS disponibles sur Microsoft Azure », déclare Scott Guthrie, Executive Vice President of Cloud and AI de Microsoft. « Grâce à son expertise reconnue en matière d’analytique, de data science et de Machine Learning, SAS est un partenaire stratégique pour Microsoft. Ensemble, nous allons aider nos clients dans plusieurs dizaines de secteurs et segments de marché à résoudre leurs problématiques analytiques les plus critiques et complexes. »



Les organisations du monde entier se tournent vers le cloud pour pouvoir innover et atteindre plus rapidement leurs objectifs. Dans le cadre de ces transitions, de nombreux clients tels que le système de santé de Mercy à Saint Louis migrent leurs processus analytiques SAS vers Azure pour accroître leurs performances et leur rentabilité.



« Nous cherchons constamment à améliorer la prise en charge et la condition de nos patients, et nous sommes conscients du rôle de l’analytique et du Machine Learning pour atteindre cet objectif. Grâce à SAS et Microsoft, nous pouvons nous appuyer sur des logiciels analytiques et sur la plateforme cloud Azure pour mieux tirer parti des données de « Real World Evidence », obtenir de meilleurs résultats et proposer des soins mieux adaptés », déclare Curtis Dudley, Vice President of Data Analytics de Mercy.



« En matière de rapidité et d’évolutivité, nous sommes enthousiasmés par le potentiel offert par le catalogue étendu de solutions analytiques issu du partenariat entre SAS et Microsoft. Ces technologies nous permettront de proposer un nouveau modèle de prestation de soins. »



Pour offrir une expérience optimale et aider les organisations à accélérer leurs initiatives de transformation vers le cloud, SAS et Microsoft travaillent main dans la main pour garantir que les produits et solutions SAS puissent être déployées avec succès et exécutées efficacement sur Azure.



« SAS et Microsoft partagent une volonté commune d’aider leurs clients à accélérer leurs transformations digitales. Nous sommes conscients que l’important est d’enrichir les données et d’améliorer les conditions de vie des patients grâce à de meilleures décisions », déclare Oliver Schabenberger, Chief Technology Officer et Chief Operating Officer de SAS. « Notre partenariat avec Microsoft permet à nos clients de migrer plus aisément vers le cloud. Les organisations peuvent ainsi accéder plus rapidement et simplement aux solutions SAS, et prendre de meilleures décisions en s’appuyant sur des fonctionnalités analytiques accessibles à tous, indépendamment du niveau de compétences. »



Le partenariat inclura l’optimisation de SAS® Viya® — la toute dernière version de l’offre cloud-native de l’éditeur — pour Azure, ainsi que l’intégration du vaste portefeuille de solutions métier de SAS (de la lutte contre la fraude à la gestion des risques en passant par les solutions retail ) au sein de la place de marché Azure Marketplace. Les clients bénéficieront ainsi d’une productivité accrue et de meilleurs résultats.



« Le partenariat entre SAS, leader dans le domaine analytique, et Microsoft, leader dans le cloud, constitue une alliance stratégique intéressante. SAS prévoit d’intégrer ses solutions à l’ensemble de l’offre cloud de Microsoft (Azure, Microsoft 365, Dynamics 365 & Power BI), ce qui offre un grand potentiel de solutions communes » selon Steve White, Program Vice President, Channels et Alliances d’IDC.



En outre, dans le cadre de leur partenariat, les deux éditeurs exploreront différentes opportunités d’intégrer les capacités analytiques de SAS, y compris les modèles spécifiques à des industries, au sein des offres Azure et Dynamics 365. Les utilisateurs pourront ainsi profiter de solutions métier communes dotées d’une intégration native, et répondant aux besoins d’une multitude de secteurs d’activité. Cette intégration renforcée permettra aux clients SAS de tirer parti de l’élasticité et de la flexibilité du cloud pour leurs processus analytiques et d’intelligence artificielle. À titre d’exemple, Microsoft et SAS fournissent d’ores et déjà des solutions afin de profiter à grande échelle des énormes volumes de données générés par l’Internet des Objets, en combinant la plateforme Azure IoT de Microsoft aux capacités d’analyse edge-to-cloud et d’intelligence artificielle de SAS. Ainsi, la ville de Cary (Caroline du Nord) a d’ores et déjà placé une offre IoT commune des deux éditeurs au cœur d’une solution cruciale de prédiction des inondations.



« Toutes les communautés doivent faire face à des inondations localisées, et la nôtre ne fait pas exception », déclare Nicole Raimundo, Chief Information Officer de la ville de Cary. « À l’aide de capteurs, de données météorologiques, des capacités analytiques de SAS IoT et de la plateforme Azure IoT, nous serons mieux informés de la montée des cours d’eau, et serons en mesure de prédire où des inondations pourraient se produire afin d’optimiser notre gestion des situations d’urgence, grâce à l’automatisation. La ville de Cary est fière de pouvoir partager ses données avec ses communes environnantes pour les aider à mieux répondre aux besoins de leurs citoyens. »



D’autres produits et solutions SAS seront déployés en cours d’année dans le cadre d’initiatives de co-vente et de commercialisation communes. Les clients des deux éditeurs pourront ainsi relever leurs défis les plus critiques et complexes en matière d’analytique, tout en se livrant à une innovation constante. SAS s’est également engagé à faire reposer ses opérations internes sur Microsoft 365 et Dynamics 365.



Cette annonce a été publiée dans le cadre de SAS Global Forum 2020, la plus importante conférence dédiée à l'analytique au monde, organisée en ligne en raison de la pandémie du COVID-19.