SAS et NVIDIA unissent leurs forces dans les domaines du deep learning et du computer vision

Le partenariat conclu entre SAS et NVIDIA permettra aux entreprises de s’approprier les dernières technologies d’intelligence artificielle (IA). La technologie GPU (Graphic Processing Units) de NVIDIA prend en charge les principaux composants des offres d’IA de SAS : machine learning, computer vision ou traitement du langage naturel.



« L’intelligence artificielle révolutionne l’activité des entreprises dans tous les secteurs », déclare Jim Goodnight, CEO de SAS. « L’analytique avancée est au cœur de cette transformation basée sur l’IA. La performance des GPU accélère l’analyse et donc l’impact de l’intelligence artificielle, car elle rend possible le traitement de millions d’opérations mathématiques à des vitesses fulgurantes. En nous associant avec NVIDIA, nous joignons nos forces pour augmenter l’intelligence humaine et développer le plein potentiel de l’IA. »



Dans les secteurs de la santé, des sciences de la vie, de l’industrie ou des services financiers, l’intelligence artificielle est un vrai différentiateur. Parmi nos clients communs, citons notamment :



Les établissements de santé qui déterminent si des cellules cancéreuses sont bénignes ou malignes à l’aide de la reconnaissance d’images ;



L’industrie qui utilise les techniques de computer vision pour identifier les produits défectueux avant qu’ils ne quittent la chaîne de production ;



Les administrations publiques qui s’appuient sur la reconnaissance de schémas dans le cadre des initiatives de villes intelligentes.



« Notre collaboration avec SAS aidera nos clients à tirer le meilleur parti de l'intelligence artificielle pour leur entreprise », a déclaré Ian Buck, Vice-Président et General Manager de l'Accelerated Computing chez NVIDIA. « Avec la technologie NVIDIA, les entreprises pourront accélérer l'ensemble de workflow de data science pour innover, ajouter de nouveaux services et augmenter leur rentabilité. »



Grâce à cette prise en charge des GPU sur la plate-forme SAS Viya, les clients peuvent accroître la performance des capacités de l’intelligence artificielle, telles que la classification et la reconnaissance d’images ou l’analyse de sentiments. Il est désormais plus rapide et plus simple de concevoir des modèles d’intelligence artificielle SAS sur des GPU NVIDIA. En outre, l’intégration de fonctionnalités de deep learning aux machines autonomes génèrera davantage d’opportunités pour l’IoT. Par exemple, le fait d’équiper un drone commercial d’une technologie d’intelligence artificielle lui donnera la possibilité de tout contrôler, de la surveillance d’une infrastructure jusqu’à la maintenance prédictive dans le cas des usines. Dès lors que le GPU et l’analytique font partie intégrante du drone, il devient possible d’effectuer l’analyse en mode embarqué et en temps réel. Ce qui se traduit par des décisions plus rapides et plus précises.



Le partenariat conclu avec NVIDIA est un axe stratégique de l’engagement de SAS dans l’intelligence artificielle et le machine learning. Le groupe SAS a également annoncé l’investissement d’un 1 milliard de dollars dans l’intelligence artificielle au cours des trois prochaines années. Il se traduira par de l’innovation logicielle, des programmes d’enseignement et de formation, et une offre de services dédiée. Enfin, Oliver Schabenberger, CTO et CCO de SAS, s’est exprimé sur les conséquences inévitables de l’IA (« AI: Technology’s Inevitable Consequence ») lors de la conférence GTC de NVIDIA.