SAS fournit de précieuses capacités de planification pour le retail à l’ère d’hypercompétition initiée par Amazon

SAS présente la nouvelle version de SAS® Intelligent Planning Suite. Bénéficiant désormais d’intelligence artificielle et de l’agilité du cloud, la solution aide les entreprises à personnaliser leurs assortiments, à optimiser leurs stocks, à automatiser leurs prévisions et à maximiser leurs profits. Aujourd’hui, des sociétés de premier plan telles que Grupo Exito et Nestlé s’appuient sur SAS, le leader de l’analytique, et sur son portefeuille de logiciels et services pour développer un avantage compétitif.



Que l’on vende des produits électroniques, alimentaires ou vestimentaires, une planification efficace est clé pour obtenir de bons résultats. Les biens manufacturés tels que les confiseries, les pneus ou les jeans nécessitent également une prévision et une planification précises. Les entreprises les plus prospères s’appuient donc sur leurs données et sur des technologies analytiques, à l’image de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique, pour s’adapter à l’évolution des besoins des consommateurs.



Pour Grupo Exito, le plus grand groupe de commerce de détail d’Amérique du Sud, la planification de la demande est une fonction critique dont les effets se répercutent sur les ventes, les affectations de personnel, la production ou encore le réapprovisionnement des stocks. Avec 2 600 enseignes physiques et une activité florissante en ligne, il lui suffit d’améliorer sa position d’inventaire d’un faible pourcentage pour obtenir des résultats globaux nettement meilleurs. Les solutions analytiques de SAS permettent à Grupo Exito de réduire et d’optimiser ses stocks, d’obtenir des prévisions pus précises, une planification de la demande plus efficace, et d’analyser en temps réel les données liées à la demande. Jadis limité par ses données, aujourd’hui le groupe gère aisément des bases de données toujours plus volumineuses. Cette agilité lui permet de piloter sa chaîne d’approvisionnement avec une plus grande précision.



« Auparavant, nous ne pouvions pas faire de prévision. Nous ne pouvions planifier qu’une semaine à l’avance », déclare Sandra Orrego, Demand Planning Manager chez Grupo Exito. « Désormais, avec SAS, nous sommes capables de le faire avec 52 semaines d’avance, ce qui nous permet de prendre des décisions d’achats plus précises, de gérer nos stocks, de limiter les pertes, et d’augmenter nos ventes sans trop accroître le volume d’articles disponibles. »



« L’IA et les technologies analytiques avancées telles que l’apprentissage automatique révolutionnent le secteur du retail. À l’heure où des éditeurs tels que SAS continuent d’innover, les principaux commerçants adoptent une approche décisionnelle plus intelligente et fondée sur les données », déclare Brian Kilcourse, directeur associé de RSR, une société de market intelligence. « En optimisant la gestion de leurs assortiments de produits, de leur politique de prix et de leurs stocks, ces sociétés peuvent améliorer leur expérience client tout en augmentant leurs ventes. »



Selon une étude publiée récemment par RSR*, seul un commerçant sur deux est satisfait de ses technologies de merchandising et de prix en place. « C’est une bonne nouvelle pour les éditeurs technologiques, et cela met en évidence la détermination des commerçants à améliorer leurs capacités de prévision et de merchandise planning », poursuit Brian Kilcourse.



*Consultez le rapport d’analyse 2019 Mastering The Art Of Merchandising In The Technology Age publié par RSR pour en savoir plus.



« Les commerçants du monde entier cherchent des solutions innovantes afin de tirer parti de l’Intelligence artificielle pour prendre de meilleures décisions dans le cadre de leurs activités », déclare Shiva Kommareddi, directeur associé de Core Compete, un cabinet de services analytiques cloud. « SAS Intelligent Planning est le fruit de 30 années de recherche. Il offre des solutions de pointe, intégrées, pour la planification des ventes et du merchandising, ainsi que pour la planification de la demande en biens de consommation courante. Avec une solution multicloud telle que celle de SAS, les responsables informatiques disposent d’une option agile et innovante, tout en ayant encore la possibilité d’opter pour des fournisseurs de services cloud alternatifs. »



« Les solutions cloud et analytiques de SAS permettent aux commerçants de bénéficier d’une vision complète de leurs clients sans mobiliser une armée de statisticiens », déclare Dan Mitchell, directeur du Retail et CPG chez SAS. « Grâce à des capacités d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle pouvant être déployées instantanément dans le cloud ou en interne, les solutions SAS d’analytique avancée permettent aux commerçants de mieux comprendre et servir leurs clients, d’optimiser la planification de leur merchandising, et ainsi, améliorer considérablement leurs résultats. »



Les nouveautés apportées récemment à SAS® Intelligent Planning Suite tirent parti de la puissance de SAS® Viya®. Il s’agit d’un environnement unique, unifié et consolidé dédié à la manipulation, l’exploration et l’analyse avancée de données, ainsi qu’à l’intelligence artificielle. SAS Intelligent Planning permet aux commerçants et aux fournisseurs de biens de consommation courante d’obtenir une vue à 360 degrés de leurs clients, et leur donne la possibilité d’enrichir l’ensemble de leurs processus à l’aide de capacités analytiques avancées. Ils peuvent ainsi :



personnaliser leurs gammes de marchandises en fonction du marché, de la région, de la ville ou de leurs boutiques ;



améliorer la précision de leur prévision et planification des ventes ;



optimiser leurs stocks afin de maximiser la satisfaction client et de réduire les ruptures de stock ;



déterminer des prix efficaces afin de maximiser leurs profits et de minimiser les liquidations de stocks.