SAS lance un outil permettant aux entreprises d’évaluer leur maturité en matière d’IA générative

Les organisations souhaitant évaluer leur maturité peuvent se rendre sur le lien suivant :



- https://www.sas.com/en/offers/curiosity-benchmark-interactive-experience.html



Un outil qui identifie les “observateurs”, les “explorateurs” et les “leaders” dans l'adoption de la GenAI

Baptisé GenAI Maturity Assessment par SAS, l’outil permet aux entreprises de mieux appréhender leur positionnement en matière de GenAI vis-à-vis d’organisations mondiales. À travers huit questions, l’outil détermine si l’entreprise est dans une position d’observateur (en retard sur la courbe), d’explorateur (sur la courbe) ou de leader (en avance sur la courbe) dans l’adoption de l’IA générative. Cette évaluation génère également un rapport unique pour aider les organisations à comprendre ce que font leurs concurrents avec la GenAI, suggérer les prochaines étapes et mettre en avant les éléments clés à considérer pour implémenter cette technologie de manière responsable.



« Les organisations continuent d’investir massivement dans les technologies d’IA, et il est important pour chacune d’elles de savoir si ces investissements font une réelle différence », déclare Marinela Profi, Responsable de la stratégie IA et GenAI chez SAS au niveau mondial. « Cette évaluation les aide à comprendre leur point de départ et les étapes à suivre pour déployer efficacement la GenAI, comprenant des informations sur la gouvernance, la sécurité des données, ainsi qu’une implémentation éthique. »



L’outil se base sur le dernier rapport de recherche publié par SAS, intitulé Generative AI Global Research Report: Strategies for Competitive Advantage, une étude qui regroupe les réponses de 1 600 organisations issues de divers secteurs, dont la banque, le secteur public, l'assurance, la santé et la manufacture.



SAS Viya : un modèle pour l’adoption responsable de l’IA



Grâce à SAS Viya, la plateforme data et IA leader du secteur, SAS déploie des solutions d'intelligence artificielle qui aident les organisations à gérer leurs données en toute confiance et à gouverner les modèles pour développer et propulser des initiatives d'IA qui contribueront à résoudre leurs défis commerciaux et ainsi renforcer leur compétitivité.