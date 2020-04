SAS met son programme de formations en ligne à disposition gratuitement

SAS dévoile des offres flexibles et gratuites destinées aux utilisateurs SAS contraints de s’adapter aux enjeux du télétravail en confinement. Grâce à ces ressources de formation (des courtes séquences vidéo et des cours interactifs en ligne), il est possible pour des débutants de s’initier à la programmation ou à la statistique, voire d’obtenir des certifications reconnues, à l’image de la certification SAS AI and Machine Learning Professional.



« Notre réponse à la crise du COVID-19 a essentiellement pour but d’aider nos utilisateurs à s’adapter aux changements sans précédent qui impactent tout à la fois leurs vies personnelles et professionnelles », déclare Sean O’Brien, vice-président sénior de la formation chez SAS. « Nous sommes conscients qu’à l’heure actuelle, découvrir les technologies SAS n’est pas une priorité absolue pour tout le monde. Cependant, nous voulons rendre les choses aussi simples que possible pour ceux que cela intéresse et qui souhaitent apprendre de chez eux. »



Parmi les options flexibles et pratiques proposées, figure le cursus SAS Academy for Data Science, qui offre une formation poussée en matière de data science. À l’issue de celle-ci, les participants peuvent décrocher des certifications dans les domaines de l’intégration de données, de l’analytique avancée, de l’IA et de l’apprentissage automatique. Avec l’offre SAS Learning Subscription, ils bénéficient d’une formation en ligne, de contenus exclusifs, de l’accompagnement d’experts SAS, ainsi que d’un parcours de certification. Les personnes qui suivront la formation SAS Customer Intelligence 360 Learning Subscription pourront développer des compétences en matière d’analytique avancée afin d’apprendre à gérer des expériences clients multicanales. Toute personne achevant une formation sera récompensée par un badge numérique. Le contenu proposé est susceptible de varier selon le pays.



Les participants bénéficieront gratuitement de l’accès à la SAS Academy et d’un abonnement de 30 jours à un programme de formations. La plupart des cours sont dispensés via des laboratoires virtuels mais ceux qui préfèrent apprendre avec un formateur pourront désormais assister aux cours en direct dans le monde entier, sur le web. Ils auront ainsi la possibilité d’interagir en direct avec un formateur et de s’entraîner dans des salles de cours virtuelles, comme dans une classe normale.



SAS propose de nombreuses autres ressources de formation gratuites, notamment sur SAS University Edition, SAS® Viya® for Learners, ainsi que des cours portant sur la programmation et la statistique, des formations en ligne, des tutoriels et autres webinaires.