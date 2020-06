SAS nommé parmi les Leaders du Magic Quadrant 2020 de Gartner dédié aux plateformes de marketing multicanal

Le marketing multicanal revêt aujourd’hui une importance sans précédent pour les marques. La crise sanitaire que nous connaissons, impose très clairement aux entreprises de mettre en place des stratégies entièrement digitales et ce, sans plus tarder. Dans ce contexte, l’adoption d'une approche de marketing hybride peut aider les marques à affronter la crise et à en ressortir grandies. SAS® Customer Intelligence 360 aide les marques à proposer des parcours client sur mesure sur l’ensemble de leurs canaux. En mai 2020, SAS a été nommé parmi les Leaders du Magic Quadrant de Gartner dédié aux plateformes de marketing multicanal.



Selon les termes du cabinet, les Leaders dans ce domaine « enregistrent constamment des performances globales nettement supérieures à celles de leurs concurrents dans le cadre de campagnes basiques et sophistiquées, et en matière d’intégration avec leurs opérations de marketing digital. Ces entreprises disposent d’une visibilité accrue et d’une forte pénétration sur le marché ; affichent une excellente dynamique ; et possèdent une vision stratégique quant au développement de leurs activités autour de leur plateforme de marketing multicanal. » Gartner définit les plateformes de marketing multicanal (MMH) comme « des technologies permettant aux entreprises d’orchestrer leur communication avec, et leurs offres auprès de différents segments de clientèle, et ce sur une multitude de canaux. Ceux-ci comprennent les sites web, les appareils mobiles, les médias sociaux, les envois postaux, les centres d’appels, la publicité numérique et l’e-mail. Ces technologies peuvent également être étendues à la gestion intégrée d’offres marketing et de leads avec les équipes commerciales, afin de les exploiter au sein d’environnements B2B et B2C.



« Avant la pandémie, les marques se livraient déjà une concurrence féroce afin d’attirer l’attention et de s’assurer de la fidélité des clients. Leur capacité à sortir du lot faisait toute la différence entre réussite et faillite », analyse Wilson Raj, directeur mondial de la solution SAS Customer Intelligence. « Désormais, les enjeux sont encore plus importants : les marques doivent savoir anticiper les besoins des clients et leur proposer des interactions pertinentes et soignées sur le moment. Malheureusement, la plupart des services marketing n’ont pas l’expertise nécessaire en interne pour extraire des connaissances en temps réel de leurs données numériques et traditionnelles. SAS Customer Intelligence 360 comble cette lacune : grâce à des capacités d’analytique marketing prédictive et à des assistants tirant parti d’intelligences artificielles, les équipes dédiées peuvent prédire les parcours des clients, comprendre les composantes les plus importantes de leur expérience, ou prévoir les performances de leurs initiatives à court et long terme. »



En collectant un grand nombre d’informations sur les clients visitant leurs sites (ce qu’ils prévoient d’acheter ou les signes de changements majeurs dans leurs vies, par exemple) et en les intégrant à un portefeuille d’offres et de contenus personnalisés prêts à être présentés au moment adéquat, SAS Customer Intelligence 360 permet de créer une expérience considérablement améliorée, tout en répondant aux exigences et préoccupations des individus en matière de confidentialité. En outre, l’utilisation de diverses méthodes décisionnelles (règles métiers, modèles prédictifs, tests multivariés à l’aide de modèles prédictifs personnalisés, etc.) garantit que le client bénéficie de la meilleure expérience possible, celle-ci étant adaptée sur mesure à son parcours.