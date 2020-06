SAS s’associe à KPMG pour aider ses clients à accélérer leur transformation vers le cloud

Ces centres ont été créés en réponse aux problématiques rencontrées par les organisations du monde entier pour les aider à évoluer vers le cloud, en les accompagnant de la conception et l’architecture à la mise en œuvre, tout en optimisant le temps et les coûts nécessaires à cette transformation. Ces centres proposeront des environnements technologiques hautement collaboratifs et réuniront des équipes pluridisciplinaires. Ils offriront un soutien aux clients ayant mis en place leur propre cloud, ainsi que ceux utilisant d’autres services gérés en mode cloud.



Tout en aidant les organisations à se préparer à la nouvelle ère post-COVID et à assurer leur pérennité, le déploiement d’une infrastructure basée sur les technologies SAS permettra également aux clients de bénéficier d’un grand nombre de solutions et de services cloud prêts à l’emploi. Ils pourront ainsi prendre en charge leurs changements comptables, lutter contre le blanchiment d’argent, superviser en continu la conformité des achats et profiter de SAS Model Manager sur SAS® Viya®.



En effet, ces solutions peuvent aider les clients à mieux exploiter leurs données pour lutter contre la fraude et limiter les risques. Elles leur offrent également la possibilité de créer, gérer, déployer et assurer la gouvernance de capacités analytiques et d’intelligence artificielle pour faire en sorte que leurs modèles soient facilement interprétables et puissent être mis en production plus rapidement.



« L’accélération de la migration vers le cloud est devenue une nécessité pour de nombreuses organisations. L’optimisation et l’adaptation des processus métiers représentent une excellente occasion de profiter au maximum de la puissance du cloud », déclare Oliver Schabenberger, Chief Technology Officer et Chief Operating Officer de SAS. « Nous continuons de travailler avec KPMG afin d’aider nos clients mutuels à tirer pleinement parti de cette transformation. »



« Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat international avec SAS », déclare Christian Rast, Global Head of Technology and Knowledge de KPMG International. « Avec ces centres, nos experts continueront d’aider les clients SAS à tirer davantage de valeur de leur migration vers le cloud. En outre, notre collaboration renforcée permettra d’enrichir le portefeuille existant, qui inclut déjà les solutions Procurement Integrity (conformité des achats) et Anti-Money Laundering (lutte anti-blanchiment), qui se sont révélées particulièrement utiles pour les organisations durant la pandémie. D’autres solutions avancées de mise en conformité permettant à nos clients de répondre à leurs exigences réglementaires plus rapidement et avec davantage de précision seront également proposées en priorité. »



KPMG dispose d’un réseau mondial de plus de 400 experts dont la mission est de soutenir les clients SAS dans le cadre de leur transformation. Le cabinet démontre ainsi tout son engagement dans le but d’accompagner les entreprises dans leur migration vers le cloud.