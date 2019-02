SEAT et IBM révolutionnent la mobilité urbaine avec l'intelligence artificielle

Conscient de ce changement et de la possibilité de se différencier des autres constructeurs automobiles, SEAT investit dans des véhicules urbains de nouvelle génération et dans des services de " micro-mobilité " qui offrent plus de choix aux conducteurs tout en améliorant la qualité de vie dans les villes. En ce sens, SEAT va collaborer avec IBM pour permettre aux clients de prendre des décisions plus éclairées concernant leurs voyages grâce à l’intelligence artificielle IBM Watson.



La solution se connecte à IBM Cloud pour extraire des données de sources multiples en ayant recours au "Machine Learning" pour connaître les préférences des conducteurs afin de leur suggérer une combinaison personnalisée d'options de transport. Et même si cela suppose de laisser la voiture, de marcher ou d’utiliser un scooter pour une partie du trajet. L’objectif est que les citadins aient accès à leur propre assistant de mobilité pour les aider à planifier leur journée, à atteindre leur destination à l'heure. Il s'agit d'une toute nouvelle approche du concept de mobilité qui redéfinit le rôle des constructeurs automobiles et des fournisseurs de services de mobilité.