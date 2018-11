SNCF fait le choix de Microsoft pour sa plateforme Big Data

Grace au cloud Microsoft Azure, SNCF se dote d’un moyen à la hauteur de ses ambitions pour traiter les données Big Data du groupe. Cette plateforme permet ainsi à SNCF de délivrer les services d’ingestion, stockage, analyse et rendu de données avec un time-to-market, une sécurité et une élasticité appropriés.



La plateforme Big Data SNCF gère déjà plus de 80 flux de données provenant de sources et de technologies différentes. Elle va ainsi fournir une accessibilité aux données pour l’ensemble des métiers et DSI du groupe.



Raphael Viard, CTO de SNCF, rappelle que « La stratégie digitale de SNCF ne peut réussir et ne peut être crédible qu’avec un système d’information dont les fondamentaux sont solides et répondent aux critères de modernité adéquats : le paiement à l’usage, la cybersécurité, l’élasticité et la capacité à prototyper rapidement sont autant de critères essentiels à la réussite de notre transformation. »



Les bénéfices qu’offre la plateforme Microsoft Azure profitent à d’autres activités et société du Groupe. Ainsi ALTAMETRIS, entreprise dédiée à la collecte et à la mise à disposition de données utiles à la gestion des infrastructures industrielles, fait également le choix de la plateforme.



« Le challenge, déclare Nicolas Pollet, son Directeur Général et Fondateur, c’est d’avoir à la fois l’intelligence embarquée dans le drone ou le robot et en même temps de fortes capacités de calculs : c’est pourquoi nous nous sommes tournés vers Microsoft Azure et l’architecture Intelligent Edge avec notre partenaire VISEO »



« Le choix du Cloud Microsoft va notamment permettre à SNCF d’améliorer la pertinence des analyses sur les indicateurs de régularité, d’anticiper les déplacements des voyageurs en apprenant de leurs habitudes mais également d’engager des opérations de maintenance préventive en identifiant les zones à risque, liées par exemple à la végétation et au climat. De véritables enjeux au service des voyageurs » précise Laurent Schlosser, Directeur Secteur Public de Microsoft France.