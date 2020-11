SPIE renouvelle son contrat auprès de Daher pour cinq ans et déploie des solutions de maintenance prédictive et d’intelligence artificielle

La division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire a été retenue par Daher pour sa maîtrise de l’ensemble des moyens de production, nécessaire à la mise en place de solutions techniques sur mesure et innovantes permettant de répondre à des objectifs d’optimisation. « Daher avait besoin d’un intégrateur de services spécialisé pour l’accompagner sur le pilotage intelligent des machines. L’enjeu consistait à améliorer la disponibilité de ces dernières pour réduire les délais d’intervention des techniciens, optimiser les coûts des prestations et gagner ainsi en productivité », déclare Jean-Luc Le Delliou, directeur d’activité Sud de SPIE Industrie & Tertiaire – division Industrie.



La division Industrie a développé une offre Smart Industry bâtie sur l’expérience acquise au cours de nombreuses collaborations menées avec ses clients dans ce domaine. Afin d’optimiser les moyens de production du site de Daher à Tarbes (65), elle a capitalisé sur le retour d’expérience issu d’un PoC (Proof of Concept / preuve de concept) en maintenance prédictive, qui avait été réalisé précédemment avec un constructeur aéronautique européen. Fort de son expérience et de sa capacité à proposer des solutions sur mesure, la division s’est imposée comme le partenaire le plus légitime vis-à-vis du projet Smart Maintenance de Daher. Sa solution a ainsi été sélectionnée pour la maintenance de quatre machines du site de Tarbes qui feront l’objet d’un PoV (Proof of Value / démonstrateur de valeur). « En utilisant les données des automatismes existants sur des machines associées à des capteurs connectés et à l’intelligence artificielle, nous allons relier celles-ci à une plateforme centralisée pour mieux détecter les failles dans le système, et ainsi prédire les éventuelles pannes », explique Vivien Poren, responsable d’activité au sein de la division Industrie de SPIE.



Les équipes, composées d’une quinzaine de collaborateurs et reconnues pour leur expertise en électromécanique, ont en charge la maintenance de plus de 1 500 machines et équipements. Elles interviennent sur les méthodes, la maintenance préventive et corrective, les astreintes, la gestion et l’optimisation des stocks ainsi que sur la proposition de plan de progrès fournisseurs.



La direction d’activités Industrie Sud et la direction Solutions & Expertises concevront et réaliseront ce PoV, avec le support de SPIE ICS, filiale de services numériques de SPIE France. Cette initiative est une illustration de la démarche ONE SPIE qui conjugue les savoir-faire des différentes filiales de SPIE France. Elle favorise les synergies et l’élaboration de solutions collectives et créatrices de valeur. La solution imaginée pour Daher a été développée sur la base des meilleures pratiques identifiées au sein des différentes filiales afin d’améliorer la performance collective, simplifier le transfert de compétences et augmenter la qualité des livrables aux clients.



« La division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire nous accompagne depuis 2005 ; c’est tout naturellement que nous lui avons renouvelé notre confiance en 2020 avec la signature d’un nouveau contrat de maintenance. Nos interlocuteurs se sont montrés à l’écoute de nos besoins et des évolutions de marché. Nous avons progressé ensemble et mutuellement appris de nos pratiques respectives. Nous apprécions tout particulièrement leur capacité à proposer des solutions sur mesure adaptées à nos besoins », conclut Alexandre Bel, responsable moyens généraux de Daher.