Salesforce inaugure l'ère du CRM conversationnel avec le nouvel Einstein Voice

Salesforce [NYSE : CRM], le leader mondial du CRM, annonce Einstein Voice, une nouvelle plateforme mettant la puissance de la voix à la portée de millions d’utilisateurs de Salesforce. Avec Einstein Voice, les employés pourront parler directement à Salesforce et profiter ainsi du large éventail de nouvelles possibilités qui leur seront offertes afin de travailler plus intelligemment et de révolutionner leurs interactions avec leurs clients.



« Nous vivons actuellement un véritable bouleversement technologique avec la voix, qui révolutionne nos méthodes de travail », déclare Parker Harris, cofondateur et directeur technique de Salesforce. « Einstein Voice marque l’entrée des entreprises dans une nouvelle ère, celle du CRM conversationnel, marquée par une productivité sans précédent et des expériences clients totalement transformées. »



La voix : la nouvelle interface utilisateur en entreprise



L’émergence des technologies vocales illustre la rapidité de l’innovation informatique dans la 4e révolution industrielle, ainsi que son impact étendu sur nos modes de vie et méthodes de travail. Avec la convergence des dispositifs connectés et les progrès effectués dans le traitement automatique du langage naturel, les interfaces activées par la voix deviennent rapidement omniprésentes. Aujourd’hui, un adulte américain sur cinq possède un assistant vocal à son domicile. Selon les prévisions de Capgemini, d’ici 2021, 40 % des consommateurs utiliseront cette technologie au lieu d’applications et de sites Web pour une grande variété d’activités (de la recherche aux achats en ligne). Pour les entreprises, il ne s’agit pas uniquement d’un nouveau mode d’interaction avec la technologie, mais d’un nouveau mode d’engagement qui leur offre la possibilité de transformer leurs modèles économiques.



L’assistant Einstein Voice dope la productivité des employés



Einstein, la plateforme d’IA de Salesforce, réalise déjà plus de 3 milliards de prédictions par jour. La solution aide les clients à prendre des décisions plus intelligentes et efficaces en servant d’assistant de CRM aux forces de vente, aux équipes de service client, marketing, commerciales, etc. Désormais, avec Einstein Voice, l’entreprise introduit dans Salesforce la technologie vocale permettant des expériences pratiques et efficaces auxquelles les consommateurs sont habitués dans leur vie quotidienne. Grâce à Einstein Voice Assistant et aux Einstein Voice Bots, les utilisateurs sont désormais en mesure de parler à Salesforce sur n’importe quel appareil, accroître leur productivité et travailler plus intelligemment quelque soit l'endroit.



Avec Einstein Voice Assistant, les utilisateurs pourront :



Mettre à jour des données Salesforce par la voix : Einstein Voice Assistant supprime les tâches d’administration répétitives (ex. : saisie de données). Les utilisateurs récupèrent ainsi du temps en ordonnant simplement à l’application mobile Salesforce de mettre à jour ces données. Einstein Voice Assistant transforme automatiquement les données vocales non structurées en action en mettant à jour les enregistrements Salesforce, en notifiant les membres, et en créant des tâches. Les utilisateurs peuvent ainsi mettre à jour Salesforce en toute simplicité et en temps réel, tout en travaillant de n’importe où.

Obtenir des briefings quotidiens personnalisés : les employés sont en mesure de démarrer leur journée avec un panneau de contrôle personnalisé d’indicateurs Salesforce clés et de leurs priorités via leur assistant vocal préféré. Quant aux administrateurs, ils pourront configurer leurs Daily Briefings sans effort afin de se focaliser sur ce qui compte le plus pour chaque utilisateur métier (agenda quotidien, informations sur des opportunités clés, vue d’ensemble du pipeline de son équipe, etc.).

Explorer des tableaux de bord Salesforce : Grâce aux commandes vocales, les utilisateurs métiers remontent les informations critiques dont ils ont besoin dans Salesforce sans effort, et rapidement. Au lieu d’ouvrir et de filtrer manuellement des tableaux de bord, ils profitent des résultats produits par Einstein Analytics et explorent des éléments précis, tout cela par la voix. Ainsi, un responsable commercial organisera ses réunions de passage en revue du pipeline d'opportunités en demandant vocalement et simplement à Einstein de montrer le tableau de bord adéquat, de se focaliser sur une région donnée, et d’identifier les contrats locaux les plus importants.

Einstein Voice Bots pour des expériences intelligentes



Einstein reposant sur la plateforme Salesforce, les clients ont la possibilité de créer leurs propres bots vocaux sur Einstein Bot Platform. Ces derniers sont connectés à des données CRM de Salesforce et intégrés à des enceintes connectées. Avec Einstein Voice Bots, les entreprises créent ainsi des interactions vocales personnalisées pour leurs propres clients et employés.



Créer des bots vocaux en quelques clics et sans code : les administrateurs sont en mesure de créer des bots répondant vocalement rapidement et en toute simplicité. Ces derniers peuvent être connectés à Salesforce en quelques clics, et déployés sur Google Assistant et Amazon Alexa. Ainsi, une entreprise de location de voitures pourra déployer un Einstein Voice Bot afin que ses clients puissent mettre à jour une réservation d’une simple commande vocale auprès de l’enceinte connectée de leur choix. Le bot Einstein Voice récupérera des réponses à partir d’articles de la base de connaissances de Service Cloud, et les énoncera afin d’accélérer le traitement des problèmes des clients.

Adapter des bots vocaux à l’identité de marque de leur entreprise : les Einstein Voice Bots sont personnalisables en toute simplicité afin de correspondre à la marque d’une entreprise et de proposer une expérience fluide et homogène. La même société de location pourra donc créer une commande personnalisée afin que ses clients soient en mesure de mettre à jour leurs réservations dans Salesforce en s’adressant simplement au Google Assistant ou à Amazon Alexa.