Sans l’analytique basée sur l’intelligence artificielle, point de salut pour l’entreprise 5.0

Tirant parti de l’apprentissage automatique (machine learning), ce phénomène oblige à une réévaluation de la vision traditionnelle du Big Data axée sur la quantité, une approche qui a longtemps dominé dans le royaume du numérique. Aujourd’hui, l’intelligence artificielle et l’analytique changent la donne. Cette puissante combinaison est parfaitement équipée pour éplucher des tonnes d’informations, et définir les relations et anomalies entre des jeux de données afin d’extraire des renseignements exploitables.



L’intelligence humaine en ressort grandie, ce qui augmente par la même occasion la valeur ajoutée pour l’entreprise. Tandis que l’IA abat le gros du travail à une vitesse et une échelle inaccessible à l’humain, l’analytique offre une approche plus accessible et intuitive pour l’examen des données. Tout ceci peut avoir des répercussions profondes et étendues pour une structure, en particulier dans l’optique de promouvoir une culture des données plus fermement établie.



Le décisionnel orienté données n’est plus réservé à quelques privilégiés et implique désormais une plus grande partie des effectifs. Loin d’être facultatif, ce mode de fonctionnement deviendra même une exigence fondamentale afin de compenser la pénurie de talents spécialisés dans l’analyse des données. Des chiffres en provenance de McKinsey & Company mettent en évidence l’ampleur du problème : les États-Unis, par exemple, doivent faire à face à une pénurie de 190 000 individus compétents dans l’analyse de données, et de 1,5 million de responsables et d’analystes capables de comprendre et de prendre des décisions basées sur l’analyse des Big Data.